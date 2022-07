La nuova Honda Civic Type R è arrivata. Ne abbiamo parlato in anteprima e poi ufficialmente ma ora è giunto il momento di vederla dal vivo. Il nostro Andrea l'ha analizzata vicino alle precedenti generazione, per una grande celebrazione del motore V-TEC e del brand Type-R, quel capolavoro giapponese che ha contribuito a scrivere la storia dell'automobilismo moderno.

Nel 2022 poi si festeggiano proprio i 30 anni di Type-R dalla prima NSX-R, ma si celebrano anche i 25 anni dalla primissima Civic Type R, la EK9, mai giunta in Italia perché al tempo scartata in favore della più "coupé" Integra Type R, che tanto ha fatto sognare gli appassionati negli anni.

Le origini

Partiamo dagli inizi. L'idea di una Civic sportiva arriva in Casa Honda nell'ormai lontano 1997, quando si capisce che la versione Si non è più abbastanza per le richieste del mercato globale. Così gli ingegneri giapponesi decidono di prendere il già collaudato 1.6 V-Tec aspirato e di elaborarlo ulteriormente. Il risultato è una piccola hot hatch con 182 CV, la più potente all'epoca, proposta per il mercato orientale in una particolare vernice bianca (o nera), con vetri scuri e bodykit estetico sobrio ma presente.

Passano alcuni anni e nel 2001 esce dalla fabbrica la prima EP3, l'Honda Civic Type R che gli appassionati ricordano sempre per il design quasi da monovolume. Spaziosa ma anche molto potente, viene equipaggiata per la prima volta con un 2.0 litri, sempre naturalmente aspirato e naturalmente V-Tec e in grado di erogare 197 CV nella versione europea.

Su base Type R EP3 negli anni vengono realizzate diverse versioni commemorative, come la 30th Anniversary Edition per celebrare proprio i 30 anni della Civic, oppure la Premier Edition con sedili Recaro e volante Momo.

L'ultima Civic Type R con motore aspirato V-Tec arriva nel 2007. Sigla FN2 è una versione a tre porte compatta della FN2 berlina a quattro porte realizzata per il mercato globale. Equipaggiata con l'ultima evoluzione del 2.0 litri aspirato da 198 CV, non evolve in potenza rispetto alla EP3 ma bensì in tecnologia e dinamica di guida. Anche in questo casa mamma Honda negli anni realizza su questa base diverse versioni speciali, tutte oggi abbastanza ricercate, anche se il vero hype questa generazione deve ancora viverlo a pieno.

Le moderne col turbo

Al Salone di Ginevra del 2014 debutta la Civic Type R FK2, la prima turbo. Il motore è un nuovo 2.0 litri V-Tec in grado di erogare 306 CV più in basso delle precedenti generazioni, a 6.500 giri/min. Esteticamente non stupisce, riproponendo le linee a "ovetto" che avevano caratterizzato anche la FN2, ma con interni ancor più tecnologici e un'aerodinamica studiata appositamente per fare i temponi in pista. A stupire infatti rispetto alle generazioni aspirate del passato è sicuramente il tempo da 0 a 100 km/h, coperto nel caso di questa prima FK2 in 5,7 secondi.

Tre anni dopo, nel 2017 la FK2 lascia il posto alla ancora attuale FK8, la Civic Type R conosciuta per il suo stile da videogioco giapponese, con linee per la prima volta tese e affilate e il già collaudato 2.0 turbo V-Tec in grado di erogare, ancora una volta, 306 CV. Anche in questo caso per celebrare la storia del modello Honda realizza diverse versioni speciali della Type R, come per esempio la Limited Edition.

La FK2 diventa celebre il 3 aprile 2017 quando ottiene il record come trazione anteriore più veloce sul circuito del Nurburgring, fermando il cronometro a 7:43.80, ben 7 secondi più veloce della precedente FK2.

La nuova

Nel 2022 debutta infine la nuova Type R, nome in codice FL5, basata sull'undicesima generazione della celebre compatta giapponese. Realizzata con tantissime componenti progettate su misura e un'aerodinamica studiata in ogni minimo dettaglio, mentre sotto al cofano c'è il protagonista vero, il motore V-Tec turbo che, si mormora, potrebbe avere oltre 330 CV di potenza. Il cambio è ovviamente manuale a 6 rapporti, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico all'anteriore.

Il nostro Andrea ha avuto modo di toccarla dal vivo e salirci da passeggero sul Tazio Nuvolari, a fianco del pilota argentino Nestor Girolami. Per sapere come è andata non vi resta che guardare il video: buona visione!