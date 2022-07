Il più grande mosaico mai realizzato con palloni da rugby è un logo familiare a tutti gli appassionati di auto. Si tratta della scritta Honda, con i colori ufficiali del Brand, composta lo scorso 26 aprile al Twickenham Stadium.

Il logo Honda nei colori istituzionali, bianco e rosso, è stato realizzato con un totale di 2.030 palloni da rugby, di cui 813 rossi e 1.217 bianchi. Coprendo una superficie di 104.605 metri quadri è entrato di diritto nel libro dei Guinness World Records.

Per fare un paragone "in casa", la superficie ricoperta è stata pari a 14 Honda HR-V di ultima generazione messe l'una di fianco all'altra. Alla presentazione al pubblico ha partecipato anche l'attore e il giocatore di rugby inglese Martin Bayfield, che si è detto stupito dell'iniziativa.

Alla fine dell'evento i palloni utilizzati sono stati donati dalla filiale inglese della Casa a diversi club di questo sport sparsi per il Regno Unito, un riutilizzo "green" nel rispetto dell'ambiente.

Jean-Marc Streng, Managing Director di Honda UK ha commentato:

Siamo lieti di aver stabilito un nuovo titolo di Guinness World Records in casa del rugby inglese. È stata un'opportunità per riaffermare il nostro impegno per il gioco in uno degli stadi più iconici dello sport mondiale, entrando anche nel libro dei record. Il potere dei sogni è lo slogan Honda per una ragione.

Riuscire a sorprendere i nostri clienti e i nostri colleghi con un'attività come questa è incredibile. Non è convenzionale, ma è anche una straordinaria opportunità, soprattutto perché molti club locali meritevoli ne trarranno vantaggio. Lo sport e la comunità sono importanti per noi e non vediamo l'ora di continuare a perseguire entrambi.