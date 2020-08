Cosa ci fa una Mercedes A45 AMG all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in una torrida giornata d’agosto?

Semplice, è l’occasione giusta per il pilota della scuderia Mercedes-AMG Petronas Valtteri Bottas per dare una sbirciatina alla pista e divertirsi al volante della nuova hot hatch della Stella a tre punte.

Prestazioni da pista

E’ la nuova A45 S 4MATIC+ a segnare una sorta di ritorno al passato per Bottas, che da ragazzino vedeva sfrecciare qui i suoi idoli. Nei giorni scorsi si è trovato a dover domare i 421 CV di questa Mercedes, in attesa di tornare in Romagna con la sua monoposto di F1.

Ha dovuto accontentarsi per ora delle performance della compatta versione sportiva della Mercedes Classe A. Il quattro cilindri turbo della A45 AMG S 4MATIC+ è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

Dal simulatore alla realtà

Per via del regolamento imposto dalla FIA, Bottas non ha potuto girare con la sua monoposto, ma i rettilinei, i cordoli e le sensazioni di guida al volante di questa stradale sportiva, sono di certo tutta un’altra cosa, rispetto al simulatore.

Sebbene si sia trattato solo di un giro di pista, è sicuramente bastato per scatenare la voglia di correre su questo tracciato. È da ben 14 anni infatti che non si vede sfrecciare una monoposto della massima categoria in quel di Imola.