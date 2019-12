Che cosa ci fanno tre delle compatte sportive più potenti e desiderate sul mercato sulla pista di un aeroporto? Una drag race, ovviamente. Simili per potenza, prestazioni e posizionamento ma diverse per carrozzeria e trazione, tre auto per quasi 1.250 CV in totale si sfideranno per una manciata di secondi sui 400 metri a disposizione.

L'auto da battere sulla carta è la Mercedes-AMG A45S, una delle sportive più attese del 2019 spinta dal 2.0 più potente attualmente in produzione: eroga 421 CV e dichiara uno 0-100 in 3,9 secondi grazie alla trazione integrale e al cambio automatico doppia frizione a 8 marce.

Numeri quasi da supercar alla pari di quelli dichiarati dall’Audi RS3: 400 CV, 0-100 in 4,1 secondi, sempre trazione integrale e cambio doppia frizione ma a 7 marce. Il suo punto di forza? È la più leggera di tutte.

Ma in una gara di accelerazione sui 400 metri conta anche l’allungo, oltre che lo spunto alla partenza: la BMW M2 Competition è la rivale più temibile con il suo grosso 3.0 turbo a 6 cilindri da 410 CV scaricati a terra attraverso le sole ruote posteriori. Volete vedere come va a finire? Cliccate sul video qui sopra!

Auto Motore Potenza Peso 0-100 Mercedes-AMG A45S L4 2.0 turbo 421 CV 1.560 kg 3,9 secondi BMW M2 Competition L6 3.0 turbo 410 CV 1.625 kg 4,4 secondi Audi RS3 L5 2.5 400 CV 1.510 kg 4,1 secondi

Le abbiamo messe alla prova al banco

Ma oltre alla drag race c’è di più. Spesso si parla di prestazioni dichiarate, quindi tempi di accelerazione o velocità massima, e di potenze dichiarate come cavalli o Nm di coppia. Ma quali sono le potenze effettive di queste sportive? Per scoprirlo le abbiamo portate in officina per misurare le specifiche su un apposito banco a rulli. Mercedes Classe A45S, Audi RS3 e BMW M2 Competition sono veramente così potenti? Cliccate sul video per scoprirlo perché… ci saranno delle sorprese!