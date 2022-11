Leggete questo numero: 6:35.183 minuti. Ora, leggetelo di nuovo, perché una volta non basta per capire quanto realmente sia piccolo. Questo è il tempo che la Mercedes-AMG One ha impiegato per compiere un giro della Nurburgring Nordschleife, la variante lunga e complessa del circuito più famoso e temuto del mondo, stabilendo il nuovo record per i veicoli di serie omologati per la strada e per la categoria delle supersportive.

La Stella prodotta ad Affalterbach, nonostante le condizioni non proprio ottimali della pista, ha battuto il (già incredibile) tempo segnato dalla Porsche 911 GT2 RS 991.2 nell'estate 2021.

Un'impresa difficile sul filo del rasoio

Il test del record ha avuto luogo nel pomeriggio dello scorso 28 ottobre. Alla guida della nuova hypercar ibrida c'era Maro Engel, pluripremiato pilota del DTM e della Formula E fino al 2018. Il tempo è stato segnato alle 17:14:31, esattamente 29 secondi prima della chiusura definitiva della pista per quella determinata giornata, prevista come di consueto alle 17:15.

Stando alle dichiarazioni del pilota stesso, le condizioni dell'asfalto non erano proprio ottimali. Sul manto del Ring era presente tanta umidità, in aumento ogni minuto che passava in vista dell'imminente notte.

Dopo diversi tentativi, con due auto a disposizione, Engel ha deciso di effettuare, poco prima del tempo limite, un ultimo tentativo per provare a migliorare il già ottimo tempo segnato nelle prove precedenti. Così ha "scritto" il nuovo record ufficiale di 6:35.183 minuti.

Il pilota ha commentato:

È stata davvero un'esperienza indimenticabile. Non mi aspettavo che saremmo stati in grado di stabilire un tale tempo sul giro con queste condizioni di pista. In alcune zone cruciali del tracciato, la pista non si era ancora asciugata completamente ed era quindi insidiosa. È stata una sfida davvero impervia. Abbiamo cercato di trovare la strategia di setup ottimale durante i test preliminari.

Un record del tutto ufficiale

Parlando della protagonista dell'impresa, la Mercedes-AMG One, si tratta dell'ultima creazione di Affalterbach, nonché la più potente e prestante mai realizzata con 1.063 CV. Il suo powertrain deriva direttamente dalle ultime monoposto di Formula 1, inclusi il motore termico, il motore elettrico e il sistema DRS.

Quest'ultimo in particolare, secondo Engel, ha giocato un ruolo fondamentale durante il giro veloce del nuovo record, riuscendo a mantenere l'auto incollata all'asfalto anche in punti solitamente critici della Nordschleife.

Affinché il record fosse ufficiale a tutti gli effetti, alcuni ingegneri del TUV tedesco hanno accuratamente verificato le due auto presenti prima della prova, per accertarsi che fossero veramente "di serie" e che non avessero subito modifiche di alcun genere.

Il video dell'impresa