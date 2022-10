La Mercedes C 63 AMG S continua a far parlare di sé. L’ibrida plug-in da 680 CV omaggia il mondo delle corse con la F1 Edition, un’edizione speciale che punta ulteriormente sull’esclusività e su prestazioni mozzafiato. Già disponibile in Italia, resterà in listino solo fino alla fine del 2023.

Look da corsa

Abbinabile sia alla berlina che alla station wagon, l’allestimento speciale si fa riconoscere sin dal primo sguardo con la tinta Manufaktur Alpine Grey Uni e con gli adesivi AMG sulla fiancata con un gradiente di colore che passa dal grigio al nero.

L’intera carrozzeria è circondata dagli inserti rossi, mentre i cerchi in lega da 20” in nero metallizzato con finiture rosse ricordano visivamente quelli della Medical Car del campionato di Formula 1.

L’estetica è completata dai pacchetti AMG Night Package I e AMG Night Package II, con splitter, calandra, diffusore e terminali di scarico che presentano cromature nere.

Il contrasto tra il nero e il rosso prosegue nell’abitacolo dove sono troviamo i sedili AMG Performance in pelle nera Nappa e cuciture rosse. Non mancano le modanature in carbonio, i badge AMG illuminati di rosso sui battitacco e il volante con corona in pelle e microfibra Dinamica. Per sottolineare l’esclusività di questa versione, ci sono anche delle placchette specifiche “F1 Edition” sulla plancia e i tappetini col logo F1 rosso.

“Cuore” da Formula 1

Mercedes non ha rivisto il nuovo powertrain ibrido plug-in che anche sulla F1 Edition sprigiona 680 CV e 1.020 Nm di coppia. Il sistema è composto da un 2.0 4 cilindri con un turbo elettrico (una particolare soluzione ripresa proprio dal mondo della Formula 1) e un motore elettrico posteriore, entrambi accoppiati alla trazione integrale 4Matic e al cambio automatico a 9 marce.

Con questa ricetta, la C 63 AMG S copre lo 0-100 km/h in 3,4 e raggiunge i 250 km/h (280 km/h se si sceglie uno specifico pacchetto optional).

Ogni esemplare è consegnato al cliente con tanto di telo con logo F1 realizzato con fibre sintetiche all’esterno e flanella all’interno per proteggere la Mercedes da polvere e graffi.

Come detto, la F1 Edition è disponibile anche nel nostro Paese, ma la Casa deve ufficializzarne il listino.