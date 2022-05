L’AMG più potente di sempre diventa ancora più esclusiva. Mercedes ha presentato l’AMG GT 63 S E-Performance F1 Edition, un’edizione speciale distinta da un’estetica unica e da interni specifici per esaltare ulteriormente il legame col circus della Formula 1 e per celebrare i 55 anni di attività del marchio.

La super ammiraglia è la Medical Car del campionato 2022 e l’edizione ne riprende alcuni tratti estetici e l’aerodinamica estrema, senza ridurre minimamente le poderose prestazioni offerte dal sistema ibrido plug-in.

Plasmata dalla pista

Da cosa si riconosce la F1 Edition? Prima di tutto, dalla speciale tinta Alpine Gray Manufaktur, un colore particolare che presenta sfumature grigie e nere con evidenti accenti rossi nella parte inferiore della carrozzeria. I cerchi in lega da 21” con finiture rosse richiamano lo stile della Medical Car, mentre il pacchetto AMG Night Pack aggiunge una striscia decorativa nella zona bassa delle fiancate e il tappo del serbatoio cromato.

Un’altra novità importante è rappresentata dall’AMG Aerodynamics Pack che, stando alla Casa, è stato sviluppato nella galleria del vento. Il pacchetto consiste in un grande spoiler in nero lucido, in un nuovo diffusore, prese d’aria aggiuntive e passaruota specifici per fendere al meglio l’aria alle velocità da pista.

Pelle, carbonio e microfibra per un abitacolo da regina

Come per le Classe G, Classe A e CLA “Edition 55”, anche l’AMG GT 63 presenta un abitacolo rivisitato con rivestimenti rossi e neri. Nell’ammiraglia tedesca trovano spazio sedili in pelle Nappa Exclusive con cuciture rosse e modanature in fibra di carbonio. La corona del volante presenta la pelle Nappa e la microfibra Dinamica e, a completare la dotazione, ci sono battitacco AMG illuminati in rosso e tappetini specifici.

Infine, i clienti della F1 Edition riceveranno una cover per l’auto con livrea AMG e il logo della Formula 1.

Nessuna modifica, invece, per il powertrain composto da un’unità V8 biturbo da 639 CV e da un propulsore elettrico capace di fornisce un picco di circa 200 CV per un totale di 843 CV. Impressionanti le prestazioni: sfruttando i 1.400 Nm di coppia a disposizione, la Mercedes accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge i 316 km/h.

Quanto costa la F1 Edition? In Germania è necessario aggiungere 23.000 euro al listino della E-Performance. Non ci sono ancora prezzi per l’Italia, ma è probabile che venga confermato il costo extra.