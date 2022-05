Il 2022 celebra i 55 anni di Mercedes-AMG, che da aprile ha inaugurato la sua "55 Edition" con una serie di modelli speciali che celebrano l'anniversario del marchio tedesco.

Alla gamma ora si aggiungono 6 nuove auto griffate dalla sigla del brand di Affalterbach: AMG A 45 4Matic e A 45 S 4Matic, CLA 45 4Matic e CLA 45 S 4Matic in versione Coupé e Shooting Brake.

Dettagli esclusivi

Ogni modello della Edition 55 sarà riconoscibile grazie alle colorazioni Cosmos black metallic e Digital white metallic, alle decalomanie con logo AMG e ai cerchi forgiati da 19 pollici a razze incrociate in grigio titanio. Ogni modello Edition 55 ha il pacchetto aerodinamico AMG che prevede un paraurti anteriore con splitter più grande, alettone posteriore e deflettori sulle finte prese d'aria laterali del parafango posteriore, tutti elementi sviluppati in galleria del vento e verniciati in nero metallizzato.

Le AMG 55 Edition vantano anche i pacchetti AMG Night e AMG Night II che esaltano in nero lucido vari elementi come lo splitter anteriore, le lamelle delle prese d'aria esterne, gli inserti sottoporta, le modanature dei finestrini e gli specchietti esterni. Anche i terminali di scarico sono in nero, come i dettagli della griglia anteriore e i loghi e le scritte.

Gli interni

L'abitacolo è caratterizzato dal contrasto tra nero e rosso come nella tradizione AMG: i sedili Performance AMG riportano il binomio cromatico, così come i pannelli sottoporta e i tappetini con cuciture a contrasto che riportano il badge Edition 55. A completare i dettagli degli interni ci sono il volante Performance AMG in microfibra e gli elementi decorativi AMG in alluminio spazzolato, entrambi con accenti cromatici in nero e rosso e logo AMG Edition 55.

I prezzi

AMG A 45 4Matic e CLA 45 4Matic 55 Edition possono essere ordinati da oggi fino a dicembre 2022 con un sovrapprezzo di 12.614 euro, mentre le versioni S costeranno 14.280 euro in più. I prezzi annunciati si riferiscono però al mercato tedesco.

Famiglia allargata

Quella delle Edition 55 è una gamma che ora comprende gran parte dei modelli del marchio tedesco: a marzo infatti era stata annunciata la AMG G 63 Edition 55 e il mese successivo toccò a a A 35, A 35 Berlina, CLA 35 e CLA 35 Shooting Brake. Probabilmente entro la fine del 2022 vedremo nuovi modelli celebrativi uscire da Affalterbach.