In casa Mercedes iniziano i festeggiamenti per i 55 anni della divisione AMG. In occasione del compleanno del reparto sportivo del brand tedesco, debutta la Mercedes-AMG G 63 Edition 55, un allestimento speciale che aggiunge una dotazione unica e un tocco di esclusività. Disponibile in concessionaria fino a ottobre 2022, si può scegliere nelle colorazioni Obsidian Black Metallic o G Manufaktur Opalite White.

Ha ancora più stile

Sono numerosi i dettagli che distinguono l’Edition 55 dalle altre Mercedes-AMG G 63. Prima di tutto, nelle fiancate è presente uno speciale adesivo con logo AMG, mentre i cerchi in lega sono da 22” con design a doppia razza e tinta Matt Tantalum Grey.

Il tappo del serbatoio è cromato e si possono aggiungere finiture e inserti neri a volontà scegliendo i pacchetti AMG Night Package e Night Package II.

L’abitacolo della Mercedes mette insieme il nero e il rosso. I sedili sono in pelle Nappa nella doppia colorazione e il volante in microfibra Dinamica riporta il badge “55 AMG” nella razza centrale. A completare la dotazione ci sono i battitacco con illuminazione rossa e tappetini neri con cuciture rosse a contrasto.

Nessuna novità per il powertrain. La G 63 mantiene intatto il 4 litri V8 da 585 CV e 850 Nm con cambio automatico a 9 rapporti. In Germania, l’Edition 55 costa 17.850 euro in più dell'AMG G 63 “normale”, mentre i prezzi italiani devono ancora essere annunciati. In ogni caso, ci aspettiamo un listino superiore ai circa 169.000 euro del modello di base.

Una valanga di nuove AMG in arrivo

Nello stesso comunicato di annuncio dell’Edition 55, Mercedes parla di “altre sorprese in arrivo nei prossimi mesi”. Se non altro, la gamma della Classe G riceverà a breve nuove versioni come il restyling della G 63 e il ritorno della 4x42 con assetto ancora più rialzato e aggressivo.

Allargando lo sguardo all’intera famiglia di modelli, nel corso del 2022 dovrebbe arrivarel restyling dell’A 45 AMG e il debutto delle C 63 AMG berlina e station wagon. Senza dimenticare che Mercedes sta proseguendo i test anche sulla nuova Mercedes-AMG GT e sulla versione AMG del SUV derivato dall’elettrica EQE.