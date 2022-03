Insieme alla nuova SL, nei prossimi mesi vedremo anche una Mercedes-AMG GT completamente rinnovata. La coupé condividerà con la cabrio la piattaforma e, molto probabilmente, anche alcune motorizzazioni, oltre allo stile degli esterni e dell’abitacolo.

Per la presentazione completa bisognerà attendere, ma nel frattempo due prototipi di AMG GT sono stati ripresi al lavoro durante alcuni test sulla neve.

Girano già due versioni diverse

Pensiamo che i due esemplari delle foto spia non siano diversi solo per il colore del tetto, ma anche per l’assetto e l’allestimento. Anche se i nomi sono tutti da confermare, la Mercedes col tetto giallo potrebbe essere un’AMG 53, mentre quella bianca sarebbe un’AMG 63 o comunque una versione più spinta.

Nuova Mercedes-AMG GT 53, le foto spia Nuova Mercedes-AMG GT 63, le foto spia

I modelli si distinguono per il diverso stile dei cerchi in lega e degli scarichi, con l’AMG 53 che monta terminali circolari, mentre l’AMG 63 ne utilizza di forma squadrata. All’apparenza il design è identico, ma è possibile che sotto lo spesso strato di mimetizzazioni si nascondano appendici aerodinamiche differenti, oltre, soprattutto, a potenze diverse.

Tutti i motori previsti

Parlando di motori, la nuova Mercedes-AMG GT dovrebbe essere offerta col 4.0 V8 biturbo che nella SL tocca i 476 CV e 585 CV, anche se il brand starebbe pensando anche ad una versione da 612 CV e 850 Nm.

E non è tutto: le nostre spie ci suggeriscono che la Casa tedesca stia sviluppando anche una variante ibrida plug-in per la SL, la quale potrebbe arrivare anche sulla GT con potenze superiori agli 800 CV. In questo caso, il powertrain potrebbe essere adottato dall’AMG GT 63 S E-PERFORMANCE che sviluppa esattamente 843 CV.

L’AMG GT dovrebbe mantenere la configurazione a due posti (contro la 2+2 della SL). Proprio grazie all’assenza dei sedili posteriori e della capote, il peso della coupé dovrebbe essere più contenuto, con conseguenti vantaggi in termini di prestazioni.