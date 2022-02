La Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance è la prima auto plug-in firmata dal reparto sportivo della Casa della Stella. Forte di 843 CV è la Mercedes-AMG più potente di sempre, grazie al powertrain ibrido da 204 CV che collabora col 4.0 V8 Biturbo da 639 CV.

Ora che è disponibile nel listino italiano Mercedes, al posto della AMG 63 S non elettrificata, ci siamo chiesti quale potesse essere il suo prezzo con una configurazione al top, cioè includendo ogni optional presente, motivandone però le scelte.

Si perché su un'auto di questo segmento ci sono alcuni accessori che è impossibile non inserire in fase d'ordine.

Prima l'estetica

Per il lancio della prima plug-in hybrid della storia di Affalterbach, nel listino sono disponibili due versioni speciali, la AMG Verde Magno e la AMG Rosso Rubelite. Entrambe caratterizzate da due speciali vernici opache, la prima che riprende il verde di presentazione della AMG GT R di qualche anno fa, la seconda con un più elegante bordeaux. Noi abbiamo scelto la AMG Verde Magno con adesivi e profili neri opachi, con un costo complessivo di oltre 17.000 euro.

Ma se questa già vistosa personalizzazione non dovesse bastarvi, la Casa della Stella mette a disposizione anche ulteriori diversi pacchetti estetici per minigonne e spoiler. Alla versione AMG Verde Magno noi abbiamo scelto di abbinare cornici dei vetri, spoiler posteriore e prese d'aria in vero carbonio, al costo di oltre 5.000 euro.

Poi gli interni

All'interno, al già completo pacchetto Premium Plus, il massimo disponibile sulle "normali" auto di Stoccarda, si possono abbinare diversi accessori molto utili e interessanti. Noi abbiamo scelto di lasciare i comodi sedili Multicontour, che offrono tantissime regolazioni e sono adattivi in curva (grazie a dei cuscinetti interni che gonfiandosi trattengono il corpo).

Optional ci sono però i sedili integrali Performance, che a discapito della loro forma e del nome sono tra i più comodi della categoria. Ai sedili Multicontour abbiamo scelto di abbinare il pacchetto "Sedili riscaldati Plus", con braccioli riscaldati.

Per i sedili posteriori abbiamo inserito in lista il vano "high class" con schermo apposito che duplica il sistema di infotainment anteriore, utile a intrattenere anche chi siede dietro con info sulle modalità di guida, climatizzatore e sull'impianto audio. Parlando proprio di quest'ultimo, è già di serie il rinomato sistema Burmester disponibile come optional sulle altre auto della Stella, noi però abbiamo scelto di accessoriare la nostra auto con l'impianto Burmester evoluto, che prevede ulteriori altoparlanti posizionati nei vani piedi, per un'esperienza sonora al massimo delle possibilità.

Infine, avendo optato per il pacchetto carbonio esterno, abbiamo scelto di dotare la nostra Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance di rifiniture in vero carbonio anche all'interno. Non manca infine la climatizzazione dei sedili, disponibile solo con i sedili standard Multicontour.

Sicurezza e ricarica

Su un'auto come la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance non si può poi risparmiare sulla sicurezza, sia per preservare gli occupanti ma anche per preservare l'auto stessa e soprattutto la sua costosissima vernice opaca. Per questo abbiamo scelto di dotare il "nostro" esemplare del pacchetto di assistenza alla guida completo di Livello 2, con sistemi ADAS tra i migliori della categoria.

Infine abbiamo scelto di inserire nel nostro ordine virtuale anche il cavo di ricarica domestica da 5 metri e il cavo con presa industriale a 3 pin. Avere una wallbox a casa o al lavoro è sempre l'opzione vincente per l'utilizzo di un'auto plug-in, ma per ogni evenienza avere anche un cavo originale più lungo fa sempre comodo. E se poi la vostra azienda ha un capannone industriale ecco che arriva in aiuto il cavo a 3 pin.

Il prezzo della Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance così configurata supera quota 254.000 euro, un risultato piuttosto interessante con circa 50.000 euro di optional rispetto all'auto "base". Fateci sapere cosa ne pensate sui nostri profili social e se l'avreste configurata diversamente.