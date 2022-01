Archiviata la presentazione della SL ora l'attesa sull'asse Stoccarda-Affalterbach si concentra tutta sulla Mercedes-AMG GT Coupé, versione con tetto fisso della cabrio firmata dalla Casa della Stella e dalla sua divisione sportiva. Un modello spiato ancora una volta durante classici test sulla neve, dove i muletti sono ancora completamente avvolti dalla pellicola che copre i particolari della carrozzeria.

Linee che riprenderanno quelle della SL, salvo naturalmente la differenza del tetto rigido, ma forma e grandezza di griglia, prese d'aria, fiancate e posteriore saranno grossomodo uguali. Stesso discorso per i motori.

Prima i V8

Motori che avranno come punta di diamante il classico V8 biturbo montato anche da altre Mercedes firmate AMG, disponibile sulla GT Coupé in 2 versioni: 476 o 585 CV, anche se in quel di Affalterbach potrebbero star pensando di alzare ulteriormente l'asticella e utilizzare - per la top di gamma - la versione da 612 CV e 850 Nm di coppia.

Quello che sappiamo è che sarà questo il motore presentato in occasione del debutto ufficiale della nuova Mercedes-AMG GT Coupé, tra le novità Mercedes attese per il 2022, mentre successivamente arriverà anche un meno esagerato V6, probabilmente abbinato alla sola trazione posteriore, mentre le versioni col V8 potrebbero - come la nuova Mercedes SL - adottare la trazione integrale accoppiata al cambio automatico a 9 rapporti.

Sportiva elettrificata?

Più leggera rispetto alla SL la nuova AMG GT Coupé in futuro potrebbe anche diventare ancra più cattiva, adottando il badge "Black Series" e montare per la prima volta un powertrain elettrificato, magari derivato da quello della AMG GT 63 S E PERFORMANCE, un plug-in da 843 CV formato dal V8 e un motore elettrico accoppiato al posteriore.

Sistema potentissimo ma anche ingombrante, che su una coupé potrebbe far fatica a trovare posto. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dell'anno.