Sono mesi ormai che sappiamo che la prossima generazione di Mercedes-AMG C63 avrà un quattro cilindri ibrido al posto del V8 biturbo attuale. In molti ancora non si sono ripresi dallo shock della notizia e queste nuove foto spia non aiutano a risollevarsi il morale.

I nostri fotografi hanno sorpreso un esemplare di Classe C AMG Station Wagon nel pieno dei test invernali e si sono potuti avvicinare di nascosto durante la pausa pranzo dei collaudatori. Oltre che dall'aspetto più cattivo rispetto alla versione standard, la macchina si riconosce anche dagli adesivi gialli "Hybrid" sull'angolo superiore del parabrezza e, dentro, sulla console centrale.

Quattro terminali di scarico e assetto ribassato

Si tratta decisamente della AMG C63S: al posteriore, la doppia coppia di scarichi quadrati parla chiaro, così come l'impianto frenante decisamente generoso, l'assetto ribassato e la griglia Panamericana a listelli verticali all'anteriore. Le prese d'aria anteriori sembrano uguali alla Classe C standard ma, sicuramente, saranno maggiorate.

Gli interni non sembrano mimetizzati e, come ci saremmo aspettati, non cambiano (se non nei materiali) rispetto a quelli della berlina e della station wagon che abbiamo già provato. All'interno del vano portaoggetti sul tunnel spicca il pulsante rosso da premere per staccare l'impianto elettrico in caso di problemi, l'airbag del passeggero sembra mancare e quello schermo aggiuntivo montato su un braccio telescopico è un pannello di controllo in più per aiutare i collaudatori nella raccolta dati e nella supervisione dei parametri.

Potrebbe pesare di più dell'attuale V8

Niente più V8 e, al suo posto, il quattro cilindri M139 che identifica le versioni "45" delle attuali Classe A, CLA e GLA. Si tratta di un motore a benzina da 2.0 litri turbo che, però, farà solamente da base dato che non sarà uguale a quello delle sorelle più piccole: avrà infatti un turbocompressore elettrico che innalzerà la potenza a 442 CV, sarà montato longitudinalmente e adotterà il sistema e-turbo sperimentato sull'hypercar AMG One.

Ci aspettiamo potenze da 500 a 600 CV ma non una riduzione del peso. È vero che, di base, il quattro cilindri è più leggero, ma l'hardware aggiuntivo del sistema ibrido dovrebbe far salire l'ago della bilancia.

Sfida alla BMW M3 Touring

La Mercedes-AMG C63 sarà disponibile sia in carrozzeria berlina che station wagon, con quest'ultima che sarà particolarmente interessante per la sfida con BMW M3 Touring (BMW ha rilasciato un teaser ufficiale proprio in questi giorni) e Audi RS4 Avant. Arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno.

Secondo alcune indiscrezioni, la Classe C Coupé e la Cabrio spariranno dal listino insieme alle Classe E Coupé e Cabrio, tutte sostituite da un unico modello che potrebbe chiamarsi CLE.