Nel 2020 la Mercedes-AMG GT è stata rinnovata con un restyling ancora più potente (la base di gamma con il 4.0 V8 era passata da 476 a 530 CV) che adesso ci saluta. Sta arrivando, infatti, la nuova Mercedes-AMG GT di cui possiamo darvi un assaggio in queste foto spia scattate sulla neve.

Le nostre spie hanno catturato un prototipo mimetizzato testato su strade pubbliche in Svezia. L'auto di prova sembra ormai pronta per la produzione in serie e sotto il travestimento si insinua un interessante color giallo fluo.

Il design della nuova Mercedes-AMG GT

Vista frontalmente la nuova Mercedes-AMG GT ricorda la nuova SL e voci vicino all'azienda suggeriscono che la AMG GT sarà caratterizzata da un design più aggressivo di prima, con influenze anche dall'hypercar One. A causa della veste mimetica non possiamo ancora vedere molte di queste modifiche, ma non vediamo l'ora di scoprirle.

Guardando il retro, il layout generale sembra molto simile a quello della SL, ma sospettiamo che potrebbero esserci modifiche alla sezione inferiore del paraurti e al diffusore. Mentre la SL ha linee più arrotondate e morbide, ci aspettiamo che la AMG GT abbia forme più affilate e spigolose. In generale il profilo dovrebbe essere pressoché identico, nonostante l'hard top della coupé rispetto a quello soft della roadster.

Il motore?

Non ci sono anticipazioni ufficiali sulle caratteristiche tecniche della nuova AMG GT, ma il propulsore più probabile sembra essere il V8 da 4,0 litri della SL. A seconda del livello di allestimento (55 o 63), potrebbe erogare fino a 585 CV.

Una versione ancora più potente potrebbe superare gli 800 CV, ma è ancora troppo presto e dobbiamo pazientare per saperne di più. Intanto guardiamo queste immagini che già ci dicono molto sulla nuova Mercedes-AMG GT.