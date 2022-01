La nuova Audi A4 Avant sarà l’ultima a utilizzare un motore termico abbinato – molto probabilmente – a qualche tipo di elettrificazione. Dal 2026, infatti, tutti i nuovi modelli presentati saranno solamente elettrici e col passare degli anni verranno abbandonati anche tutti i powertrain ibridi.

Ecco spiegata l’importanza della nuova famigliare tedesca che è stata pizzicata durante una sessione di test nel Nord Europa.

Nel segno della tradizione

L’esemplare delle foto spia appare con la carrozzeria quasi definitiva. L’unica parte ancora sperimentale è quella posteriore, coi grandi fari circolari sistemati provvisoriamente durante i test. Per il resto, è possibile dare un’occhiata completa alle forme e alle novità della prossima A4 Avant.

Il frontale appare più basso e con linee più semplici rispetto alla generazione attuale. I fendinebbia sono stati integrati nei gruppi ottici principali, mentre la calandra singleframe è stata ridotta di dimensioni. Ancora mimetizzata, invece, la grafica dei fari LED anteriori che verrà aggiornata col nuovo modello.

Infine, i due terminali di scarico provvisori lasciano intuire che quest’A4 Avant sia una delle versioni più potenti di tutta la gamma.

Sempre più ibrida

A proposito di motorizzazioni, è lecito attendersi dei propulsori ancora più efficienti rispetto alla precedente generazione. Non mancheranno numerose opzioni a benzina e diesel, tutte almeno mild hybrid.

La RS 4 Avant, invece, potrebbe diventare un’ibrida plug-in con un motore TFSI V6 accoppiato a un’unità elettrica per potenze superiori ai 450 CV. In ogni caso, il nuovo modello verrà offerto esclusivamente col cambio automatico.

Curiosamente, finora non è stata avvistata la versione berlina. Audi, comunque, non dovrebbe rinunciare ad uno dei modelli più iconici della propria gamma e rivale diretta di Mercedes Classe C e BMW Serie 3. Per gli annunci ufficiali, comunque, è necessario attendere ancora qualche mese: l’A4 Avant generazione B10 potrebbe farsi vedere entro il 2022 o nei primi mesi del 2023.