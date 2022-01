Per la nuova Mercedes-AMG SL è già previsto l'arrivo della versione ibrida plug-in, ma della roadster sportiva tedesca ricaricabile alla spina non sono ancora state diffuse né le foto né i dati tecnici.

Per soddisfare la prima curiosità arrivano oggi le prime foto spia della Mercedes-AMG SL alle prese con i test sulle strade innevate della Scandinavia, curiosamente prive di qualsiasi camuffatura tipica di questi prototipi. Probabilmente i tecnici tedeschi non hanno paura di svelare qualche dettaglio in anteprima.

La nuova Roadster da 843 CV

Quello che si nota dalle immagini scattate nel freddo del Nord Europa è una perfetta conformità della plug-in alle altre SL già svelate ufficialmente con i motori 4.0 V8 biturbo. L'unica differenza apprezzabile sta nella presenza sul paraurti posteriore di uno sportellino che cela la presa di ricarica elettrica.

La posizione della presa è esattamente nello stesso punto dove troviamo lo sportellino anche sulla Mercedes-AMG GT 63 S E Performance con carrozzeria Coupé4, la sportiva a quattro porte con cui dovrebbe condividere anche la motorizzazione ibrida plug-in.

Parliamo quindi del noto propulsore 4.0 V8 biturbo da 639 con aggiunta di un motore elettrico da 204 CV al posteriore per raggiungere l'incredibile potenza massima di 843 CV e una coppia di ben 1.400 Nm.

Ibrida plug-in "da corsa"

Ricordiamo che la nuova SL è progettata ex novo e realizzata dal reparto sportivo AMG e che viene venduta solo con il marchio Mercedes-AMG. La settima generazione della roadster della Stella torna alla capote in tela e utilizza un telaio monoscocca in alluminio che garantisce una rigidità trasversale e longitudinale superiore del 50% e del 40% rispetto alla Mercedes-AMG GT Roadster.

Se, come probabile, la parte elettrificata della Mercedes-AMG SL Plug-in hybrid sarà la stessa della quattro porte "Performance", ci sarà a bordo una batteria agli ioni di litio da 6,1 kWh destinata proprio a esaltare le prestazioni più che l'autonomia elettrica. Sulla berlina-coupé il range a zero emissioni è infatti di appena 12 km.