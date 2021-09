Mercedes sta accelerando il passo verso l’elettrificazione della gamma. Nelle ultime settimane hanno fatto il loro debutto l’EQE, la prima AMG elettrica e l’EQG Concept, ma una delle più attese rimane l’AMG One.

L’hypercar ibrida plug-in derivata dalla Formula 1 di Lewis Hamilton continua a scaldare le gomme su strada e in pista al Nurburgring.

1.200 CV scatenati

Un nuovo video spia pubblicato su YouTube da CarSpyMedia mostra un’AMG One ormai in veste definitiva. Tra brevi accelerazioni, passaggi sulle strade tedesche e tratti ad alta velocità nell’Inferno Verde, l’hypercar mette in evidenza il suo look estremo e un sound da paura.

Vi consigliamo di indossare le vostre cuffie preferite soprattutto per le riprese al Nurburgring in cui si può ascoltare tutta la furia dei 1.200 CV. Sì, perché anche se si parla di un’auto ibrida, il 1.6 turbo arriva direttamente dalla monoposto Mercedes W06 Hybrid del 2015 ed è tutt’altro che silenzioso se spremuto a fondo.

È già sold out

La mostruosa power unit è stata naturalmente adattata a un’auto stradale. AMG ha abbassato da 5.000 a 1.200 giri al minuto il regime minimo del motore, il quale riesce comunque a toccare gli 11 mila giri in piena accelerazione.

I 275 esemplari previsti sono stati già venduti da tempo a un prezzo base di 2,2 milioni di euro (personalizzazioni e tasse escluse) e le prime consegne avverranno alla fine del 2021.

È probabile che molte AMG One verranno utilizzate principalmente in pista. Proprio come nelle Formula 1, infatti, il motore è pensato più per la massima performance che per la longevità. Ogni 50 mila chilometri il powertrain dovrà essere controllato e rigenerato.

Per molti, guidare questa Mercedes rimarrà solo un sogno. Tuttavia, videogame come Forza Horizon 5 e Gran Turismo 7 daranno la possibilità di mettersi virtualmente al volante dell’hypercar rimanendo comodamente nel proprio salotto.