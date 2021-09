C’è una (nuova) data per il debutto di Gran Turismo 7. Il simulatore di guida per console più famoso al mondo sbarcherà su Playstation 4 e 5 il 4 marzo 2022. L’annuncio è arrivato nel corso del Playstation Showcase, un evento online che ha messo in mostra i trailer dei nuovi videogame pronti a debuttare sulla console next-gen.

Grafica spettacolare

Gli oltre 3 minuti del nuovo trailer di Gran Turismo 7 unisce parti “cinematiche” (ovvero costruite specificatamente per il video) e gameplay vero e proprio.

La prima parte del teaser si apre con una serie di immagini spettacolari che risaltano la cura tecnica nei particolari per realizzare un modello speciale come la Porsche 917 Concept Car del 2019. Nei primi minuti c’è anche spazio per un rapido passaggio della Toyota Supra Racing, un grande classico della saga di Gran Turismo.

Abbandonati i toni epici, la musica si fa più incalzante e iniziano a susseguirsi riprese miste tra i menu di gioco e l’azione in pista vera e propria. Qui vengono mostrate alcune delle auto che saranno presenti nel videogame tra cui Nissan Skyline, Toyota GR 86, Toyota Yaris GR, Mazda MX-5 e varie vetture da competizione.

Presenti anche Ferrari e Lamborghini

Per i fan italiani è impossibile non notare la presenza della Ferrari FXX K, ripresa sia in pista che nell’abitacolo. L’altra protagonista del Bel Paese è la Lamborghini Huracan, completamente personalizzabile nell’assetto, nelle decalcomanie e nei ricambi.

Gran Turismo 7, quindi, punterà ancora di più sulla personalizzazione dell’auto attraverso un editor più completo rispetto ai precedenti titoli. E non mancheranno anche le modalità “Viaggio Fotografico” in cui si può fotografare il proprio bolide nei luoghi più suggestivi al mondo ricreati con una grafica praticamente perfetta.

Occhio a non entusiasmarsi troppo, però. Gran Turismo 7 è già stato rinviato una volta a causa della pandemia e, vista la storia recente caratterizzata da continui “delay” da parte di Poliphony Digital, non è detto che il titolo arrivi davvero nella primavera 2022.

Anche perché la produzione di Playstation 5 stentano a decollare. Come per il mondo delle auto vere e proprio, anche Sony sta risentendo della crisi dei semiconduttori per assemblare le sue console.