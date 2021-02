È dal 2019 che il Volkswagen Beetle (o Maggiolino) non è più presente nella gamma. Una mancanza importante per tanti appassionati di un modello iconico in tutto il mondo. A far rivivere il mito ci ha provato in questi anni Gran Turismo Sport, il videogame per Playstation 4, in cui si può guidare una versione estrema da quasi 600 CV.

Ora però sembra imminente il passaggio dal mondo virtuale a quello reale. Il tuner tedesco Prior Design, in collaborazione col team JP Performance, ha infatti riprodotto il kit estetico presente sul Maggiolino di Gran Turismo.

Un Maggiolino cattivo

Il kit si presta ad essere montato su tutti i Beetle prodotti dal 2011 al 2019. Si tratta di una fedele riproduzione di quello presente nel videogame e proprio per questo sta già attirando l’interesse di tanti fan della saga.

Il pacchetto aerodinamico dona un look davvero aggressivo alla "paciosa" Volkswagen. Troviamo infatti un nuovo frontale con splitter e prese d’aria maggiorate ed enormi passaruota. Si fanno notare anche le vistose minigonne e il diffusore posteriore.

Difficile non vedere anche il grande alettone integrato nel cofano motore. Peccato però che non sarà facile vedere quest’ultima soluzione anche sul kit in vendita. Le dimensioni gigantesche dell’ala, infatti, non ne permetterebbe l’omologazione su strada.

Non ci è dato sapere al momento se il tuning riguarderà anche il motore. Non pensiamo però che Prior si spinga fino ad eguagliare la potenza del modello di Gran Turismo.

Presto in vendita

Il kit sarà disponibile al prezzo di 5990 euro ed è già stato approvato dagli sviluppatori di Gran Turismo e da Volkswagen. Ne saranno venduti solo 53 in tutto il mondo e ogni esemplare riporterà la firma dei presidenti di Prior Andreas Belzek e Jean Pierre Kraemer.

Sarà possibile acquistare anche le singole componenti direttamente sul sito di Prior dal 7 marzo. Sul canale YouTube di JP Performance sono disponibili tanti video che raccontano l'evoluzione del progetto.