I simulatori di guida per console e PC stanno diventando sempre più realistici. La loro definizione ha ormai raggiunti livelli mai visti prima, tanto da essere utilizzati sempre più di frequente da piloti professionisti per allenamenti liberi.

Per calarsi ancora più nel profondo di questa particolare disciplina, solitamente uno degli elementi fondamentali di cui dotarsi è un volante professionale, magari collegato a una pedaliera di qualità altrettanto elevata.

Uno degli ultimi esempi è il nuovo GT Edition SIM Wheel realizzato dall'italiana Cube Controls in collaborazione con il team Mercedes-AMG. Ho avuto modo di vederlo durante la presentazione ed ecco come è fatto.

Un volante unico

Il nuovo GT Edition SIM Wheel realizzato da Cube Controls, azienda italiana leader nel settore delle componenti per postazioni da gaming con sede a Sassari, è stato progettato tenendo in considerazione come primo aspetto principale l'ergonomia di utilizzo.

Nel corso della presentazione, avvenuta a Roma presso la Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz, i manager dell'azienda hanno spiegato che questo genere di volanti deve risultare sempre comodo nelle mani di chi lo utilizza, per non affaticare anche durante le gare di endurance più lunghe (come per esempio la 24 ore di Le Mans o la 24 ore del Nurburgring).

La Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz La Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz

Come anticipato, la fase di progettazione ha visto una stretta collaborazione tra i tecnici di Cube Controls e i piloti di Mercedes-AMG, che costantemente hanno dato il loro feedback all'azienda italiana per poter realizzare il prodotto nel miglior modo possibile e rispettando alcune specifiche ben definite.

La postazione di prova alla Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz

Come il volante vero

Contemporaneamente alla realizzazione del volante da simulatore, la stessa Cube Controls si è occupata di progettare anche i volanti veri e propri delle Mercedes-AMG GT Track Series e GT2 impegnate in pista.

Sia il prodotto per il simulatore che quello per le auto reali sono stati costruiti con ampio uso di fibra di carbonio e con tasti pesati e senza "giochi", quest'ultima una caratteristica fondamentale per garantire un'elevata durabilità nel tempo.

Il Cube Control x Mercedes-AMG GT Edition SIM Wheel, per i simulatori di guida, sarà in vendita direttamente sul sito dell'azienda a partire dal prossimo 29 settembre e sarà fornito con un packaging realizzato su misura.