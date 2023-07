L'ultima one-off Ferrari in ordine di tempo è la KC23. Disegnata dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni e frutto di uno sviluppo che ha richiesto tre anni, questo esemplare unico è omologato unicamente per la pista.

Quale migliore occasione per il debutto, quindi, se non il Goodwood Festival of Speed?

Il meglio dal mondo delle corse

Nel video possiamo vedere la KC23 mentre effettua la cronoscalata nel corso del weekend. Nonostante il fondo bagnato, la Ferrari se la cava egregiamente attirando le attenzioni del pubblico con l'inebriante nota del V8.

La KC23 è basata sulla 488 GT3, anche se il suo aspetto è radicalmente diverso. Dotata di porte con apertura a farfalla, il suo design è una combinazione della Vision Gran Turismo e della hypercar 499P che ha vinto la 24 Ore di Le Mans lo scorso giugno.

La finitura argento metallizzato è più di una semplice verniciatura. Chiamata Gold Mercury, è caratterizzata da metallo incorporato in quattro strati di vernice, che conferisce all'auto una lucentezza quasi a specchio.

La KC23 può contare anche su un'aerodinamica unica grazie alla presenza di prese d'aria e pannelli della carrozzeria motorizzati, che si aprono e si chiudono a seconda della temperatura del motore e delle impostazioni di guida.

L'alettone posteriore è rimovibile. Può essere installato durante le giornate in pista quando è necessaria una maggiore deportanza, oppure rimosso quando si parcheggia l'auto in garage, per ammirare così le forme più pulite della Ferrari.

Le Ferrari del futuro saranno così

Anche se la vettura è stata sviluppata su specifica di un anonimo cliente, Ferrari insiste sul fatto che la KC23 è un "interessante sguardo" sulla futura direzione del linguaggio di design del brand.

Ferrari KC23

Tuttavia, se il design esterno potrebbe davvero ispirare i modelli del futuro, difficilmente gli interni saranno presi d'esempio. Essendo pensata come auto da corsa, infatti, la KC23 ha un abitacolo minimalista e ispirato al mondo delle competizioni, con tanto di gabbia di sicurezza e un volante affollato di comandi che ricorda quello delle monoposto di Formula 1.

Dopo il debutto a Goodwood, dal 1° agosto al 2 ottobre 2023 sarà esposta al Museo Ferrari di Maranello per essere ammirata da tutti gli appassionati del Cavallino Rampante.