La nuova one-off di Maranello si chiama Ferrari KC23 ed è l'ultimo frutto del programma Progetti Speciali della Casa del Cavallino Rampante. La base di partenza è la Ferrari più vincente nella storia del marchio, quella 488 GT3 Evo 2020 che ha al suo attivo oltre 530 vittorie e 119 campionati conquistati.

Nata dalla richiesta di un collezionista Ferrari, la KC23 sfrutta telaio, meccanica e motore della plurivittoriosa vettura da competizione, ma reinterpretando lo stile con scelte aerodinamiche "di rottura" come la grande ala posteriore e le prese d'aria sporgenti ad apertura automatica che si mostrano nell'utilizzo in pista.

Cuore e anima da corsa

La Ferrari KC23 ha quindi un cuore un'anima da corsa, ma è destinata all'esclusivo uso non competitivo in pista. Questo significa che non è omologata per l'utilizzo stradale, né per nessun campionato specifico, ma solo per il puro piacere di guida di chi la porterà tra i cordoli.

La vista frontale della Ferrari KC23

Le forme sono tracciate dal Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni e hanno richiesto tre anni di sviluppo, ma hanno la particolarità unica di cambiare a seconda che sia esposta staticamente o che sia impegnata in circuito.

Anche le prese d'aria si aprono quando si avvia il motore V8 biturbo montato in posizione centrale-posteriore. Per la gestione del carico aerodinamico e della temperatura di funzionamento in pista ci sono dei pannelli mobili che si attivano all'accensione, mentre le portiere ad apertura verticale utilizzano una cerniera monobraccio derivata da LaFerrari.

Le portiere ad apertura verticale della Ferrari KC23

Anche i gruppi ottici sono stati completamente ridisegnati e realizzati in metacrilato per ispirarsi alla concept Ferrari Vision Gran Turismo, con i cristalli montati a filo e senza interruzioni per creare un richiamo al mondo dell'aeronautica.

Il colore della vernice esterna è un Gold Mercury sviluppato appositamente con quattro strati e base in alluminio. I cerchi da 18" sono riservati all'utilizzo in pista e quelli da 21" e 22" sono per l'esposizione statica della KC23.

Addio agli specchietti retrovisori

Gli interni della Ferrari KC23 ricalcano l'essenzialità corsaiola della 488 GT3 EVO di origine, a esclusione di alcune finiture specifiche per la plancia lato passeggero, i sedili specifici rivestiti in Alcantara e un sistema di telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori esterni.

Ferrari KC23, gli interni

Il nuovo esemplare unico di Ferrari fa il suo debutto al Goodwood Festival of Speed 2023, in programma dal 13 al 16 luglio prossimi e dal 1° agosto al 2 ottobre 2023 sarà esposta al Museo Ferrari di Maranello per essere ammirata da tutti gli appassionati.