Ferrari entra ufficialmente nel progetto Vision Gran Turismo con la sua prima auto creata appositamente per correre sui circuiti virtuali di Gran Turismo 7. Si tratta di un bolide estremo con stile che mischia richiami al passato e un design futuristico, riprendendo alcune delle auto da corsa del Cavallino Rampante degli anni Sessanta e Settanta, in particolare la 330 P3 e la 512 S.

Immaginata come una monoposto con abitacolo chiuso, la nuova hypercar di Maranello sarà disponibile nel simulatore di guida dedicato al mondo PlayStation a partire dal 23 dicembre e una sua riproduzione in scala verrà esposta nel 2023 all'interno del Museo di Maranello.

Astronave da corsa

Caratterizzata da decalcomanie con il numero "75", a celebrare i tre quarti di secolo trascorsi dal debutto della prima auto da corsa del marchio, la 125 S del 1947, la Ferrari Vision Gran Turismo non si limita a guardare al passato mischiandolo con il futuro, ma prende spunto anche dal presente del Cavallino.

Basta infatti guardare il posteriore per notare alcuni punti di contatto con la 499P, hypercar - in carne e ossa - presentata in occasione delle Finali Ferrari e pronta a correre nel WEC, 24 Ore di Le Mans 2023 compresa.

Disegnata dal team guidato da Flavio Manzoni l'hypercar virtuale del Cavallino adotta un'aerodinamica raffinatissima composta da ala posteriore biplano, S-Duct anteriore e sfoghi d’aria integrati nei passaruota.

Motore "vero"

Sotto le incredibili forme della Ferrari Vision Gran Turismo si nasconde lo stesso V6 3 litri biturbo delle 296 GTB e 296 GTS, ripreso poi (con varie modifiche) dalla corsa GT3 e dalla già citata 499P.

Non dovendo rispettare alcuna normativa gli ingegneri hanno avuto piena libertà, potendo così portare il V6 a livelli mai visti: 1.030 cavalli CV a 9.000 giri/min e 900 Nm di coppia a 5.500 giri/min. A questi già incredibili dati si aggiungono ulteriori 326 CV dei 3 motori elettrici: uno sull’asse posteriore e uno per ciascuna delle ruote anteriori. Il cambio è un doppia frizione a otto rapporti preso in prestito dalla Formula 1.

Tecnica sopraffina unita a una ricerca minuziosa per riportare nella maniera più fedele possibile il sound del motore all'interno di Gran Turismo 7, grazie a un lavoro a strettissimo contatto tra gli uomini di Maranello e gli sviluppatori del simulatore.

Le prestazioni? I 1.250 kg della Ferrari Vision Gran Turismo scattano da 0 a 100 km/h in meno di 2" e in meno di 5 si toccano i 200 km. E solo una volta toccati i 350 km/h l'hypercar del Cavallino dichiara di aver toccato la velocità massima. Secondo alcune stime la Vision Gran Turismo di Maranello potrebbe girare a Fiorano in un tempo inferiore al minuto e dieci secondi.