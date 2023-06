Non sapremo mai cosa avrebbe detto Enzo Ferrari della Purosangue, né quale sarebbe stata la sua reazione di fronte al primo "SUV non SUV" con il marchio della Casa fondata dal Commendatore.

Quello che è certo è che suo figlio, Piero Ferrari, come vicepresidente della Ferrari e come storico discendente del fondatore Enzo, apprezza in pieno l'anima sportiva da moderna gran turismo del primo modello rialzato col Cavallino Rampante sul cofano.

La Ferrari Purosangue si veste di Verde Dora

A dimostrarlo c'è un video ufficiale della Ferrari che ci mostra il vicepresidente in persona alla guida di una Purosangue personalizzata secondo il programma Tailor Made e dipinta con la storica tinta Verde Dora.

La Ferrari Purosangue Verde Dora di Piero Ferrari

Questo particolare colore verde richiama quello della Ferrari 400 Superamerica che Enzo Ferrari si era fatto costruire nel 1962 e che guidava personalmente. Si tratta di una delle poche auto che su cui il "Drake" amava mettersi al volante.

Tetto in carbonio, cerchi grigi e pelle marrone

Tra le altre personalizzazioni della Purosangue di Piero Ferrari si notano il tetto in carbonio che sostituisce il tetto panoramico in vetro, i cerchi forgiati con finitura diamantata e grigio opaco.

47 Foto

Dentro ci sono rivestimenti in pelle di colore Marrone Giada che si ispirano a quelli di color crema della 400 Superamerica di Enzo Ferrari.

A confronto con l'originale

Ricordiamo che la Ferrari 400 Superamerica Passo Lungo Coupé Aerodinamico appartenuta a Enzo Ferrari (telaio 4031SA) è oggi custodita al Revs Intitute, un museo privato in Florida, negli Usa, ed è ancora nelle esatte condizioni di quando il fondatore la guidava.