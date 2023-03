Lunghezza: 4.973 mm

Larghezza: 2.028 mm

Altezza: 1.589 mm

Passo: 3.018 mm

Bagagliaio: min. 473 litri

La Ferrari Purosangue ha infranto molti tabù, portando la Casa di Maranello nell'universo dei modelli a ruote alte e con più di due porte, ma riuscendo incredibilmente mantenere un comportamento da autentica GT.

Non è tutto: si tratta anche, a conti fatti, dell'auto con il Cavallino Rampante sul cofano più comoda e pratica mai costruita, poco più grande della FF/GTC4 Lusso che sostituisce, ospita quattro occupanti con l'accessibilità e il comfort migliori di sempre ma incrementa anche lo spazio per i bagagli.

Ferrari Purosangue, le dimensioni

La Ferrari Purosangue ha una lunghezza che sfiora i cinque metri: misura infatti 4,973 mm, circa 50 mm più della GTC4Lusso, e soprattutto ha un passo da record: le ruote anteriori e le posteriori distano infatti oltre tre metri, 3.018 mm.

Anche la larghezza è abbondante, oltre due metri (2.018 mm), mentre l'altezza è di poco inferiore al metro e 60, (1.589 mm), una misura inferiore alla media dei SUV, anche sportivi. Idem per l'altezza da terra, 185 mm, l'ideale compromesso per dare all'auto la giusta fisionomia e assetto.

Ferrari Purosangue, abitabilità e bagagliaio

La Ferrari Purosangue non è voluta scendere a compromessi per quanto riguarda motore e comportamento. Ma non solo, anche all'interno non ha voluto cedere: i posti sono sempre e soltanto quattro (impossibile chiedere il quinto al centro del divanetto posteriore) e grazie alle dimensioni più generose di sempre, sono anche i più comodi. Ferrari non ha fornito dettagli sulle misure interne, però ha menzionato la possibilità di ribaltare gli schienali posteriori per trasportare oggetti lunghi.

Ferrari Purosangue - i sedili posteriori

Anche il bagagliaio supera tutti i modelli precedenti: se FF e GTC4Lusso, le prime dotate di portellone posteriore, arrivavano a 450 litri, sulla Purosangue si tocca quota 473 litri.

Ferrari Purosangue, il vano di carico

Ferrari Purosangue, la gamma

Molte voci si sono alternate sulle possibili motorizzazioni della Ferrari Purosangue, ma un po' a sorpresa e con grande sollievo di molti clienti, la scelta è ricaduta ancora su un V12 aspirato da 6,5 litri derivato da quello della 812 Superfast ma tarato per 725 CV e 716 Nm, abbinato a un cambio doppia frizione a otto rapporti e alla trazione integrale e al sistema di sterzo attivo sulle ruote posteriori.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 6.5 V12 725 CV Benzina Integrale, cambio autom.

Ferrari Purosangue, le concorrenti con misure simili

La Ferrari Purosangue è qualcosa di effettivamente unico nel panorama, anche per il prezzo di 390.000 euro, che supera di oltre 100.000 euro i più estremi SUV sportivi dei marchi concorrenti, principalmente due: