La Ferrari Purosangue è il primo modello di serie a quattro porte del Cavallino e uno degli ultimi a essere dotato di un V12 aspirato. Ma non solo, è infatti anche la prima auto di Maranello a utilizzare una piattaforma modulare in grado di ospitare, anche ma non solo, un propulsore ibrido e diversi componenti innovativi

Tra questi c'è una novità che sicuramente vale la pena approfondire, il nuovo sistema di sospensioni Ferrari Active Suspension Technology, progettato dalla canadese Multimatic.

Da un'idea

Nella sua ricerca per fornire la migliore maneggevolezza di guida e sportività per un'auto di questa categoria, Ferrari si è rivolta a Multimatic (multinazionale canadese) e al suo sistema di ammortizzatori TrueActive Spool Valve (TASV) per il gruppo sospensioni della Purosangue. Si tratta di un brevetto innovativo che, almeno sulla carta, promette prestazioni, stabilità e comfort di guida senza compromessi.

Gli ammortizzatori Multimatic TASV sono completamente diversi da quelli più comuni attualmente sul mercato, sia passivi che adattivi. Sono di tipo reattivo e sono quindi in grado di "reagire istantaneamente" agli input del conducente e alle condizioni della strada e in grado di esercitare una vera pressione contraria al peso del veicolo.

Come sono fatti

Si tratta di componenti molto complesse, ma in poche parole sono equipaggiati con un motore elettrico con funzione di smorzatore di peso, che integra più in alto le tradizionali molle, abbinate a un secondo attuatore dedicato alla forza parallela.

Raj Nair, Presidente e COO di Multimatic, ha commentato: