Il giorno della Ferrari Purosangue è finalmente arrivato, un 13 settembre 2022 che cambia la storia del Cavallino portato per la prima volta un modello 4 posti, 4 porte e assetto rialzato in quel di Maranello. E cosa si fa in questi casi? Lo si mette a confronto con quella che è la sua rivale diretta: la Lamborghini Urus Performante.

Diciamolo subito: le differenze tra i due SUV (anche se questo termine non è mai stato utilizzato dagli uomini Ferrari) sono numerose, così come numerosi sono i punti di contatto. Immaginando l'effetto che farebbe metterli uno di fronte all'altro in pista e su strada, la sfida la consumiamo in maniera virtuale.

Lo stile

Da una parte Flavio Manzoni e il suo team di designer, a regalare a tutti i modelli di Maranello forme sinuose ed estremamente eleganti, dall'altra Mitja Borkert che a Sant'Agata mantiene gli angoli vivi tipici che dalla Countach in avanti hanno contraddistinto la stragrande maggioranza delle Lamborghini.

Stili differenti che si ritrovano su Purosangue e Urus Performante: la prima contraddistinta da un lungo cofano e dolci curve che si incontrano su tutta la carrozzeria, la seconda ben più spigolosa e cattiva.

I frontali ne sono un ottimo esempio: minimalista quello del SUV (pardon, la supercar) del Cavallino, con un "graffio" luminoso che nasconde i proiettori LED e le grosse prese d'aria a voler quasi passare inosservate. Sulla Urus Performante invece i gruppi ottici, con il classico disegno a "Y", sono più grandi, come più imponente è il muso nella sua interezza.

Approcci differenti anche nelle dimensioni: la Ferrari Purosangue sfiora solo i 5 metri di lunghezza fermandosi a 4,97 mentre la Lamborghini Urus Performante Performante arriva a 5,13 con altezza rispettivamente di 1,59 e 1,61.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Ferrari Purosangue 4,97 2,02 1,59 3,01 Lamborghini Urus Performante 5,13 2,02 1,61 3

Salotti sportivi

Il rispetto di stile e filosofia dei rispettivi brand si rispecchia anche negli abitacoli, con scelte simili per certi versi e più diverse che mai per altri. Basti pensare al come si accede: 4 portiere ad apertura classica per la Urus Performante, mentre la Purosangue opta per una scenografica impostazione a "libro".

Anche le console sono ben differenti e sulla Purosangue al centro non c'è alcun monitor, presente invece sulla Urus Performante. Una scelta particolare per Maranello che alla strumentazione digitale affianca, davanti al passeggero anteriore, un secondo schermo (entrambi sono da 10,2") con varie informazioni e menù.

Ferrari Purosangue interni Lamborghini Urus Performante interni

La Urus Performante invece di monitor ne ha 3: 2 al centro (uno in posizione rialzata per l'infotainment e uno più in basso per altre funzioni) e uno davanti al guidatore. Impostazione più classica che nel tunnel centrale sistema il classico pulsante aeronautico per accensione e spegnimento, assieme al selettore delle modalità di guida "Anima".

Naturalmente anche la Ferrari Purosangue può variare il proprio comportamento, agendo sull'immancabile manettino sistemato sul volante. Non mancano naturalmente pelle a profusione, dettagli in fibra di carbonio e vari richiami alla sportività tipica dei due brand.

Capitolo spazio: la Urus Performante Performante è tremendamente comoda ovunque ci si sieda e al posteriore ci può essere un classico divanetto o 2 poltrone separate, unica scelta disponibile invece per la Purosangue. I cm in più in lunghezza giocano a favore del SUV del Toro per quanto riguarda la capacità di carico: 616 litri contro i 473 della rivale del Cavallino.

I motori

Potentissimi, tanto da essere nelle primissime posizioni nella speciale classifica dei SUV più veloci del mondo nell'accelerazione 0-100 km/h. Anche in questo caso però Purosangue e Urus Performante non potrebbero essere più diversi, con un unico punto di contatto: l'elettrificazione qui non trova spazio.

A muovere la Purosangue ci pensa il classico V12 aspirato del Cavallino da 725 CV e 716 Nm di coppia. Oltre all'elettrificazione qui si rinuncia a qualsivoglia sovralimentazione: è tutto aspirato. Di turbo ce ne sono invece 2 al servizio del V8 della Urus Performante, meno potente (666 CV) ma con più coppia: 850 Nm.

Per entrambi la trazione è integrale, così da scaricare al meglio a terra tutte le qualità dei rispettivi motori, con dati dichiarati che premiano la Purosangue per quanto riguarda la velocità massima (oltre 310 km/h contro i 303 della Urus Performante) mentre lo 0-100 è identico: 3,3". Solo la Tesla Model X Plaid è capace di fare meglio, ma lei ha 3 motori elettrici.

Modello Motore Potenza Coppia Velocità massima 0-100 km/h Ferrari Purosangue 6.2 V12 aspirato 725 CV 716 Nm 310 km/h 3,3" Lamborghini Urus Performante 4.0 V8 biturbo 666 CV 850 Nm 303 km/h 3,3"

I prezzi

Ora, che SUV del genere non siano economici è chiaro a tutti e i listini sono qui a ricordarcelo: 390.000 euro per la Ferrari Purosangue, circa 260.000 per la Lamborghini Urus Performante. Non per tutti e anche in questo caso le differenze sono profonde, molto più di quanto i prezzi lascerebbero immaginare.

Se infatti in Lamborghini hanno puntato molto sul proprio SUV per dare un ulteriore accelerata alle vendite, col risultato di 20.000 unità consegnate in meno di 4 anni (record per la Casa di Sant'Agata), in Ferrari l'approccio è ben differente. A Maranello infatti hanno deciso che la Purosangue non supererà mai il 20% delle vendite totali, per mantenere l'esclusività del modello. Risultato: liste di attesa lunghissime. Si parla di anni.