E quattro. Si aprono oggi le votazioni per il quarto gruppo di auto del Motor1 Social car of the year 2023, quello che comprende i modelli della categoria "Luxury". Un nome che è tutto un programma. Qui infatti abbiamo raggruppato il top della produzione di vari brand, infarciti di tecnologia, materiali ricercati e comfort di altissimo livello.

Come per le precedenti tornate anche in questo caso le sfidanti sono 8, prese tra le novità presentate nel corso del 2022. Ora tocca ancora una volta a voi votare tramite i nostri canali social. Vi spieghiamo quando e come in fondo all'articolo.

BMW Serie 7

BMW Serie 7

Quando si parla di lusso in Casa BMW la Serie 7 è la regina. L'ammiraglia della Casa che resiste alla moda dei SUV, alzando l'asticella generazione dopo generazione. L'ultima, presentata qualche mese fa, è quella che le ha fatto compiere il grande balzo nel mondo dell'elettrico. Si chiama BMW i7 e con la Serie 7 normale condivide quasi tutto, motori a parte. Dimensioni XL (5,29 metri di lunghezza), interni curati nel minimo dettaglio, tecnologia di primissimo ordine e un monitor 8K pronto a scendere dal cielo del tetto per intrattenere i passeggeri posteriori.

Ferrari Purosangue

Ferrari Purosangue

La Ferrari che non c'era. Quella con l'assetto rialzato. Con 4 posti. E 4 porte. Ma con il V12 al suo posto. Noblesse oblige. E perché una Ferrari che si chiama Purosangue non può tradire il DNA termico e sportivo della Casa. Facendo segnare 725 CV. Un SUV (pardon, FUV) potentissimo e velocissimo che proietta i suoi 4 occupanti fino ai 310 km/h e da 0 a 100 km/h in 3,3". Immergendoli nel lusso. E un'esclusività tipica di Ferrari. La Purosangue infatti, al contrario di quanto succede in altre Case, non è nata per trainare le vendite portando i numeri a livelli mai visti. La sua produzione non supererà il 20% del totale in quel di Maranello. E la lista di attesa si allunga a dismisura.

Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee 30th Anniversary

Nuovo capitolo per l'ammiraglia delle sette feritoie, quello che porta per la prima volta un powertrain plug-in, in grado di muoverla per 40 km in modalità 100% elettrica. Ma non è la sola novità della nuova Jeep Grand Cherokee. Stile completamente rinnovato così come la meccanica, che mantiene naturalmente l'immancabile trazione integrale. Lunga 4,91 metri ha nell'abitacolo il punto di forza per quanto riguarda il concetto di lusso. Il SUV statunitense offre infatti un fiorir di monitor anteriori e posteriori (per un totale di 5), tecnologia di primissimo ordine e una cura per il dettaglio mai così alta.

Lexus RX

Lexus RX

Le proporzioni rimangono quelle della precedente generazione, ma l'aspetto generale è tutto nuovo. Sarà per la mancanza delle cromature, per la griglia ridisegnata o per le luci ancora più taglienti, fatto sta che la nuova Lexus RX ha uno stile più filante ed elegante rispetto alla versione che sostituisce. La lunghezza rimane invariata (4,89 m) e i powertrain sono naturalmente ibridi. Questa volta però si può scegliere anche in versione plug-in. O full hybrid con motore turbo. Cambiamenti di sostanza che fanno il paio con quelli in abitacolo, sempre più digitale che non dimentica la qualità di alto livello unita all'ergonomia.

Maserati Grecale

Maserati Grecale Modena - PrimaSerie

Fino a poco prima del lancio per molti era una "baby Levante". Ma la Maserati Grecale è molto di più. Sia perché ha uno stile altamente personale, sia perché dalla sorella riprende sì le proporzioni, ma le rielabora a modo suo. Con la Porsche Macan nel mirino. E rispetto alla rivale tedesca riesce a giocare d'anticipo affiancando a partire da quest'anno una motorizzazione 100% elettrica alle versioni termiche che, per inciso, vanno dai 300 CV del 2.0 mild hybrid ai 530 del V6 biturbo benzina. Tanta sostanza meccanica - la piattaforma è la Giorgio di Alfa Romeo Stelvio e Tonale - abbinata alla classica eleganza Maserati.

Mercedes EQS SUV

Mercedes EQS SUV

Quando c'è una "S" nel nome di un modello Mercedes una cosa è sicura: siamo davanti a un'auto che mette il lusso in cima a tutto. E non importa che si tratti di una berlina o di un SUV. Di un'auto con motore termico o un'elettrica. Elettrica come la Mercedes EQS SUV, controparte ad assetto rialzato dell'ammiraglia della Stella, capace di percorrere fino a 660 km con una sola carica. 5,12 metri di lunghezza spalmati su forme sinuose che nascondono un abitacolo che ai salotti di casa ha poco da invidiare. Sia come cura del dettaglio sia come spazio. E a proposito di spazio: si può viaggiare anche in 7 grazie ai 2 sedili della terza fila.

Range Rover Sport

Range Rover Sport

La "piccola" di famiglia (fa segnare 4,95 metri di lunghezza) con uno stile ispirato alla sorella maggiore che da lei si discosta - e di molto - al posteriore. La Range Rover Sport vuole essere la versione più sportiva della gamma (nomen omen) e al top ha il V8 Twin Turbo da 530 CV. In attesa di una (probabile) versione SVR. Senza però dimenticare le sinuosità delle forme e un abitacolo curatissimo e iper tecnologico. Al centro della plancia c'è un monitor curvo da 13,1", affiancato dalla strumentazione da 13,7". Ettari di pelle ricoprono praticamente ogni centimetro degli interni, nei quali ci si sente isolati dal mondo esterno grazie uno sistema attivo di cancellazione del rumore.

Volvo EX90

Volvo EX90

Volvo punta forte sull'elettrico e butta sul tavolo un carico da novanta come la EX90, ammiraglia a ruote alte disponibile solo ed esclusivamente in versione a batterie. L'autonomia dichiarata è di 600 km, i cavalli 408 o 517 a seconda della versione scelta. Specifiche assimilabili al mondo delle sportive e utilizzati per muovere quella che, dicono i vertici della Casa, è la Volvo più tecnologica mai creata. 8 telecamere, 5 radar, 16 sensori e il lidar appollaiato sul tetto per la sicurezza, maxi schermo da 14,5" al centro della plancia per il sistema di infotainment e Google, Qualcomm e Nvidia Drive come partner. Il meglio della Silicon Valley.

Motor1 Social Car of the year: come si vota

Una lista velocissima e potentissima di 8 auto ad altissimo tasso di adrenalina. Spetterà a voi decretare la vincitrice nella categoria "Luxury" per il premio Motor1 Social Car of the Year 2023, preparatevi per bene e valutate quale auto votare.

Le votazioni per la prima categoria, che si terranno esclusivamente nostri profili social di Instagram e Facebook attraverso Instagram Stories e Facebook Stories, partiranno il 13 febbraio e termineranno il 17 febbraio. Ogni 24 ore ci sarà una sfida, terminata la quale verrà pubblicata quella successiva, fino ad arrivare alla finale.