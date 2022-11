A vederlo così, il 2023 non sembra un anno particolarmente ricco di novità, almeno al confronto con i precedenti. In parte è vero, perché più ancora della fase di transizione verso l'elettrico, sono le difficoltà che sta incontrando l'industria ad aver un po' compromesso i programmi.

In realtà, i lanci che i costruttori hanno nel cassetto sono potenzialmente più di quelli che trovate in questo primo calendario 2023, ma molti sono ancora "in forse" e verranno annunciati cammin facendo a seconda di come evolverà la situazione, come aggiornamenti minori, edizioni speciali e via dicendo.

Sempre più SUV...

Quello che non cambia, sono i trend. Un anno fa si preannunciava una nuova invasione di SUV, puntualmente verificatasi, oggi sappiamo che la strada è sempre più quella dei modelli a ruote alte, destinati a mandare in pensione anche parecchi modelli storici come Ford ha recentemente annunciato di voler fare con la Fiesta e non soltanto.

...e sempre più elettrici

La naturale evoluzione da berline a SUV è accompagnata e in qualche caso giustificata da quella elettrica: le nuove piattaforme con batterie nel pavimento, infatti, suggeriscono carrozzerie sviluppate in altezza per recuperare spazio, cosa che spinge ancora una volta a preferire SUV e crossover. Già che ci siamo, anche di elettriche se ne vedranno un bel po' a partire dal prossimo anno, come di sbarchi di nuovi brand soprattutto cinesi.

Le 10 novità auto più attese del 2023

Alfa Romeo Stelvio restyling

BMW M2

Ferrari Purosangue

Honda Civic Type R

Hyundai Ioniq 6

Jeep Avenger

Lamborghini nuova V12

Porsche Macan EV

Renault 5 E-Tech Electric

Volvo EX90

Tutte le novità auto 2023, mese per mese

Gennaio 2023

Audi A3 Allstreet

BMW M3 Touring

BMW XM

DNG - JZD

Ferrari Purosangue

Jaguar F-Type 75

Mercedes EQS SUV

Peugeot 408

Renault Austral

smart #1

Toyota bZ4x

L'inizio dell'anno, come di consueto, è costellato di arrivi effettivi sul mercato più che di reveal e presentazioni: inizieranno le consegne di alcune delle grandi novità 2022, come Ferrari Purosangue, BMW M3 Touring e XM e Mercedes EQS SUV, Peugeot 408 e Renault Austral, smart #1.

Ferrari Purosangue Audi A3 Allstreet foto spia DNG Motors Model - JZD, i teaser

Attesa anche la Allstreet, variante rialzata della Audi A3 Sportback e la presentazione della DNG JZD, sigla che nasconde una nuova DeLorean nata dall'eredità "diretta" di John Zachary DeLorean.

Febbraio 2023

Alfa Romeo Giulia restyling

Alfa Romeo Stelvio restyling

Audi S4 ed S5 Black Edition

BMW X5 restyling

Citroen C4 X

Ineos Grenadier

Mercedes-AMG C 63 E Performance

Mercedes GLE restyling

Polestar 2

Le principali novità attese per febbraio sono i lanci di Citroen C4X, nuovo crossover compatto anche elettrico che rimpolpa la gamma del Double Chevron, e l'arrivo della Polester 2 che inaugura lo sbarco in Italia del brand svedese. Anche Ineos Grenadier, erede spirituale del Land Rover Defender classico, dopo il recente avvio della produzione entrerà nel vivo delle consegne.

Citroen e-C4 X Alfa Romeo Stelvio 2023 Mercedes C 63 AMG S E Performance

A livello di presentazioni sono invece attesi i restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio, con novità estetiche e interne, e del facelift di Mercedes GLE. La Stella dovrebbe anche introdurre a listino la nuova C 63 E Performance, prima ibrida a quattro cilindri AMG.

Marzo 2023

Audi e-tron e Sportback restyling

BMW Serie 5

BMW Serie 7

Hyundai Ioniq 6

Maserati GranTurismo/Folgore

Mercedes GLC Diesel ibridi

Mitsubishi ASX

Opel Astra GSe

Opel Astra-e

Volkswagen Amarok

Alle soglie della primavera, il programma si fa intenso: debuttano l'elettrica Hyundai Ioniq 6, che sorprende per design ed efficienza, la Maserati GranTurismo anche in versione elettrica e la BMW Serie 7 in quelle ibride.

Hyundai Ioniq 6 Opel Astra GSe Sports Tourer Mitsubishi ASX 2023

Sono poi attese le presentazioni ufficiali della Opel Astra-e e GSe, elettrica e ibrida sportiva, anche con carrozzeria Sports Tourer, dell'aggiornamento di Audi e-tron ed e-tron Sportback e del nuovo crossover Mitsubishi ASX su base Renault Captur.

Aprile 2023

Aiways U6

BMW M2

Ford Kuga restyling

Mercedes EQE SUV

Porsche Cayenne restyling

Renault 5 E-Tech Electric

Subaru Solterra

Toyota Corolla restyling

Volkswagen Tiguan

Con la bella stagione arriverà finalmente la BMW M2, versione "da sparo" della Serie 2 Coupé, una delle ultime "M" non elettrificate e a trazione posteriore. Ma ci saranno anche l'esordio del secondo modello elettrico Aiways, il SUV-Coupé U6, e della rinnovata Ford Kuga, oltre al lancio di Mercedes EQE SUV.

BMW M2 2023 Volkswagen Tiguan render La Renault 5 Prototype

Il piatto forte però sarà francese: la prima vera ci mostrerà infatti la versione definitiva della nuova Renault 5 elettrica. Oltre a lei, si attendono il restyling di Porsche Cayenne e Toyota Corolla e alla presentazione della nuova generazione di Tiguan.

Maggio 2023

Abarth 595e

BMW M3 CS

Dacia Duster Mat Edition

Honda Civic Type R

Jeep Avenger e

Lexus RZ

Mercedes GLC Coupé

Polestar 3

Certamente le due reginette di primavera saranno Honda Civic Type R, l'ultima con un motore a sola benzina e la più potente e e veloce di sempre, e la Jeep Avenger, SUV di quattro metri che arriverà nella versione elettrica e più tardi in quella con motori ibridi.

Honda Civic Type R 2023 Jeep Avenger Polestar 3

Non mancheranno però di sollevare curiosità la Abarth 595e, prima versione sportiva della Fiat 500 elettrica, e il SUV Polestar 3, anche questo a batteria. Tra i bolidi è attesa anche la BMW M3 CS, la più potente delle Serie 3.

Giugno 2023

Hyundai nuova Kona

Lotus "133"

Maserati GranCabrio e Folgore

Peugeot e-308

Peugeot e-308 SW

Volkswagen ID.3 GTX

Volkswagen Touareg restyling

Il principale lancio atteso in vista dell'inizio dell'estate è quello della Maserati GranCabrio, che dovrebbe però essere ordinabile insieme alla GranTurismo un po' prima, seguita dalle versioni elettriche delle Peugeot 308 e 308 SW.

Maserati GranCabrio 2023 Foto spia Hyundai Kona 2023 Lotus, il teaser della berlina elettrica

Sempre in tema di elettriche, si attende un aggiornamento della Volkswagen ID.3 che potrebbe portare in dote la versione sportiva GTX. Per il resto, solo anticipazioni, da quella della seconda generazione di Hyundai Kona a quella del secondo modello Lotus, la berlina elettrica per ora nota come 133.

Luglio 2023

Fiat B-SUV

Honda CR-V

Hyundai Santa Fe

Kia EV9

Mazda CX-80

Mitsubishi Colt

Skoda Elroq

Suzuki Swift

L'estate porterà con sé più anteprime che vere novità: fanno eccezione i già annunciati lanci di Honda CR-V, nuova generazione del SUV giapponese che si confermerà ibrido, e di Mazda CX-80, la variante a 7 posti del SUV CX-60.

Honda CR-V 2023 Fiat Uno Cross, il render di Motor1.com Nuova Suzuki Swift, il render di Motor1.com

Parlando di reveal, oltre a quello del piccolo SUV Fiat - che potrebbe anche essere anticipato - dovremmo veder comparire le versioni definitive di Kia EV9, il grosso SUV elettrico della nuova famiglia EV, il nuovo Hyundai Santa Fe e la prossima generazione di Suzuki Swift, della quale si attende di conoscere il futuro in chiave elettrica. Sempre come elettriche dovremmo vedere anche Skoda Elroq, SUV della taglia di Karoq, e la nuova Mitsubishi Colt su base Renault Clio

Agosto 2023

Alfa Romeo Brennero

Lamborghini nuova Aventador

Lotus Eletre

Maserati Grecale Folgore

Mercedes Classe G restyling

Porsche Macan EV

Renault Grand Austral

Tesla Cybertruck

SUV elettrici a profusione nei mesi caldi, che come di consueto si riempiranno di prime immagini diffuse di alcuni tra i modelli più curiosi e attesi. Gli unici ad andare in vendita dovrebbero essere Maserati Grecale Folgore, la variante elettrica, Lotus Eletre con le prime consegne e il misterioso pick-Up Tesla Cybertruck che a quanto pare sta preparandosi per l'avvio della produzione in questa fine di 2022.

Lotus Eletre Alfa Romeo Brennero, il render di Motor1.com Nuova Lamborghini Aventador, le nuove foto spia

Quanto alle anteprime, Alfa Romeo dovrebbe mostrarci la Brennero (anche se non sarà questo il suo nome), il suo primo crossover elettrico e "cugino" di Jeep Avenger, Porsche potrebbe mostrare i primi dettagli della Macan 100% elettrico, che arriverà però nel 2024, e Lamborghini togliere i veli all'erede di Aventador, mossa dal V12 elettrificato.

Settembre 2023

Alfa Romeo 33 Concept

BMW X2 e iX2

Mercedes-AMG GLC

Peugeot e-208 2024

Porsche 911 Safari

Toyota C-HR

Volkswagen T-Cross 2024

Con la fine del periodo vacanziero ecco un'infornata di nuovi lanci: sono in programma l'upgrade della Peugeot e-208, con più potenza e autonomia, della GLC AMG mentre BMW dovrebbe lanciare, un anno dopo X1, anche il suo alter-ego sportivo X2, sempre con la versione elettrica al top di gamma.

Nuova BMW X2, le prime foto spia Toyota C-HR 2024 render Nuova Alfa Romeo Tipo 33, il teaser di Motor1.com

Per l'autunno inoltre attendiamo di risolvere il mistero della Porsche 911 Safari, la misteriosa variante ad assetto rialzato. Sono poi attesi la seconda generazione di Toyota C-HR, il restyling di Volkswagen T-Cross e il debutto, probabilmente al salone autunnale di Monaco, della concept che anticiperà la nuova supercar Alfa Romeo.

Ottobre 2023

Alpine SUV elettrico

Ford E-Transit Custom

Honda ZR-V

Hyundai Ioniq 7

Mercedes GLA restyling

Peugeot 3008 Mild Hybrid

Peugeot 5008 Mild Hybrid

Renault Scenic E-Tech Electric

SsangYong Torres

Volkswagen ID.Aero

Pochi i lanci confermati a ottobre: Peugeot metterà in commercio le nuove motorizzazioni mild hybrid su 3008 e 5008, primi modelli a offrirle, mentre Mercedes dovrebbe mostrare mettere in vendita il facelift di GLA, in arrivo puntualmente un anno dopo Classe A e B. Anche per il SUV compatto Honda ZR-V, già in vendita negli Usa, e per il coreano SsangYong Torres (elettrico) dovrebbe essere il debutto commerciale.

Peugeot 3008 e 5008 mild hybrid SsangYong Torres Volkswagen Aero B, le nuove foto spia della "Passat elettrica"

Le altre novità saranno, invece, quasi tutte prime apparizioni: il SUV elettrico Alpine (se non debutterà a Monaco di Baviera qualche settimana prima), così come quello a sette posti Hyundai Ioniq 7, le versione definitiva della Renault Scenic elettrica. Presentazione e primi contatti, inoltre, con la Volkswagen ID.Aero, erede della Passat anche lei a batteria.

Novembre 2023

BYD Atto 3

Chery Omoda 5

Dacia Spring 2024

Ford Mustang 2023

Hyundai Ioniq 5 N

Mercedes-Maybach EQS SUV

Rolls-Royce Spectre

Suzuki Jimny 5p MHEV

Pare che il 2023 si chiuderà con un po' di botti: nel penultimo mese dell'anno vedremo infatti l'arrivo sulle strade della rinnovata Ford Mustang e il debutto della Rolls-Royce Spectre, la prima elettrica di Goodwood, ma anche l'attesissima Ioniq 5 N, l'elettrica in versione spinta che punta ai 600 CV.

Rolls-Royce Spectre Hyundai Ioniq 5 N, le foto spia al Nurburgring La BYD Atto 3 vista dal vivo

Esordiranno sul mercato italiano due nuovi colossi cinesi, BYD e Chery, con i loro marchi principali e due SUV elettrici compatti, BYD Atto 3 e Chery Omoda 5. Sempre in tema di elettrificazione, potremmo finalmente vedere l'aggiornamento di Suzuki Jimny, con la variante a 5 porte e motore ibrido, e un upgrade prestazionale per Dacia Spring.

Dicembre 2023

Audi Q6 e-tron

Ford Bronco

Jeep Recon

Mini Countryman

VinFast VF 35e e 36e

Volkswagen Golf restyling

Volvo EX90

L'ultimo mese dell'anno non sembra prevedere lanci se non quello della prima ammiraglia-SUV elettrica di Volvo, la EX90, che affiancherà XC90 per un po' aprendo una nuova generazione di modelli a Zero emissioni. Dovremmo vederla molto prima,, ma co nla fine dell'anno si attende l'ingresso a listino. Il 4x4 americano Ford Bronco, che la Casa dà già ora in arrivo per il 2023, dovrebbe invece essere in consegna, forse anche un po' prima di dicembre.

Volvo EX90 (Embla), il rendering di Motor1.com Ford Bronco Heritage Edition 2023 Foto - VinFast VF e35

Parlando di anticipazioni, presentazioni e possibili pre-ordini si attendono i SUV elettrici Audi Q6 e-tron e Jeep Recon, il (possibile) restyling della Golf 8, la prima apparizione di Mini Countryman terza generazione e l'apertura degli ordini per i primi modelli della vietnamita VinFast, che dopo Germania, Olanda, Francia ora punta a Italia, Svizzera e Scandinavia. Si chiamano VF e35 e VF e36, anche se sono venduti come VF 8 e 9, e sono due SUV elettrici disegnati da Pininfarina di taglia media e large.

Le novità auto, marca per marca

Di seguito trovate gli approfondimenti sui lanci e sui possibili arrivi di ciascun marchio. Ogni settimana sarà aggiornato con i nuovi brand sviscerati e liste in aggiornamento ogni settimana.