Il marchio MG si sta pian piano ritagliando uno spazio nel difficile panorama di questi anni grazie a due peculiarità: la suggestione di un brand storico, con quasi 100 anni di storia, e la competitività che si annuncia elevata anche sui modelli elettrici.

Per il 2023, al momento l'unico lancio già confermato è quello della versione top di gamma della compatta MG4, che avrà due motori e una batteria potenziata, ma considerando che la Casa programma di aver portato l'offerta a 10 modelli entro il 2025 e oggi siamo a 5, difficilmente si limiterà a questo. Di seguito quello che potrebbe decidere quantomeno di mostrarci di qui ai prossimi 13 mesi.

Le novità di MG per il 2023

MG4 Long Range

Per ora l'unica certezza per il 2023 è l'allargamento dell'offerta di MG4 con la versione top di gamma a doppio motore. Sarà abbinata a una batteria più grande, quella da 77 kWh di capacità, e avrà una potenza massima di 400 CV e un'autonomia di oltre 500 km.

MG4

Il periodo indicativo di lancio è l'estate, quindi è plausibile che il modello sia presentato e reso ordinabile nella tarda primavera e in consegna poco dopo. In base all'attuale listino di MG4, questo modello top dovrebbe avere un prezzo di partenza indicativo di poco inferiore ai 40.000 euro.

Nome MG4 Long Range Carrozzeria berlina/crossover 2 Motori elettrici Data di arrivo seconda metà 2023 Prezzi da circa 39.000 euro (indicativo)

La volontà di SAIC di fare di MG un brand altamente competitivo anche sul mercato delle elettriche potrebbe spingere il colosso cinese ad ampliare la gamma verso il basso. Quello che inizia a scarseggiare sempre più, infatti, sono i modelli accessibili nella fascia più popolare del mercato, dove è difficile offrire auto elettriche a prezzi paragonabili a quelle tradizionali e anche queste ultime si fanno sempre più rare e costose.

Roewe Clever

Se guardiamo alla produzione per il mercato interno, e in particolare alla gamma Roewe, da cui provengono alcun idei modelli europei rimarchiati MG, troviamo anche una "supermini" elettrica di nome Clever, che poterebbe posizionarsi alla base dell'offerta. Lunga poco più di tre metri, ha un motore da 37 kW e una batteria da 27 kWh che promette oltre 250 km di autonomia.

Nome MG1/MG2 (non ufficiale) Carrozzeria city car Motori elettrico Data di arrivo possibile anteprima nel corso del 2023 Prezzi -

MG SUV-Coupé

La seconda ipotesi per la prossima novità MG è un modello che potrebbe rafforzare la presenza del marchio nel segmento dei SUV compatti, ma sempre a batteria. Questa categoria è infatti il cuore del mercato e come dimostrano sia i costruttori di lungo corso (Audi Q4 Sportback, ma anche Skoda Enyaq Coupé) sia le new entry (Aiways U6) le varianti di taglio sportivo sono spesso le prime a cui si guarda per consolidare l'offerta.

Roewe R ES33 concept

Le ipotesi possibili sono diverse: potrebbe trattarsi di un modello derivato dalla gamma MG, come MG One, o più probabilmente come il Roewe R ES33, concept del 2021 che prefigurava proprio questo sviluppo della famiglia Marvel R.

Nome MG Marvel R Sport (nome fittizio) Carrozzeria SUV-Coupé Motori elettrici Data di arrivo possibile anteprima nel corso del 2023 Prezzi -

MG Roadster

L'arrivo della due posti sportiva elettrica è in realtà stato confermato già da tempo per il 2024, anno in cui MG festeggerà i 100 anni proprio con questo modello, quindi per il lancio non ci sono particolari dubbi. Tuttavia, durante la presentazione della MG4, la Casa ha mostrato fugaci immagini che fanno capire come la vettura sia ormai quasi pronta e non è da escludersi che decida di iniziare a mostrarla già a fine 2023.

MG Cyberster, bozzetto della versione di serie

MG punta ad essere un marchio accessibile, ma questo modello, anticipato dalla concept Cyberster, punterà anche sulle prestazioni, con l'ambizione di diventare una possibile concorrente di Tesla Roadster.