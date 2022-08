Sarà anche il 2022, ma su YouTube ci sono ancora video "vintage". È il caso della clip teaser di MG per la Cyberster, la roadster elettrica con due posti secchi che dovrebbe debuttare nel 2023 in occasione dei 100 anni dalla nascita del brand (ricordiamo che la storica Casa inglese torna così nel Vecchio Continente con alle spalle il colosso cinese SAIC). Ancora non si conoscono i dettagli del reveal, ma stando alle dichiarazioni ufficiali assisteremo al "ritorno della leggenda" e questo video sembra quasi voler anticipare i tempi.

Come si è evoluta nel tempo

La MG Cyberster è stata mostrata sotto forma di concept nel 2021 e da allora ha subito alcune modifiche, perdendo la silhouette da speedster a favore di un più pratico tetto in tessuto che si abbassa elettricamente. Inoltre, stando alle più recenti immagini sembrerebbe che le porte a forbice siano rimaste, così come il volante a carré.

Le immagini di brevetto allegate in basso rivelano che la Cyberster sarà più alta della Cyberster originale, con ruotepiù piccole e pneumatici più grandi per garantire una guida maggiormente confortevole. Per rispettare le normative, la variante stradale avrà anche fari a vista e una griglia anteriore dal design convenzionale.

Quale concorrenza?

La roadster elettrica che viene dalla Cina dovrebbe basarsi su una piattaforma dedicata alle auto elettriche e garantire 800 km di autonomia, con uno scatto da 0 a 100 Km/h in meno di 3 secondi. MG ha anche promesso che la Cyberster aprirà la strada ad un modello di produzione dal prezzo competitivo rispetto all'attuale gamma di auto sportive a benzina.

Riguardo invece alla concorrenza, la Cyberster è inquadrata come un'anti Tesla Roadster o una rivale di sportive come la Mazda MX-5 e la Toyota GR86; tuttavia Mazda ha dichiarato che la Miata di prossima generazione manterrà il motore a combustione, mentre la Tesla Roadster, più volte rimandata, sarà significativamente più costosa.

E' ancora presto per un vero confronto tra concorrenti, visto che sappiamo così poco di lei, ma quando usciranno le specifiche ufficiali (e complete) aspettatevi un nostro approfondito "Versus". Nel frattempo, ecco alcuni confronti interessanti.