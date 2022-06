Prima esclusiva del mondo premium, dal quale è nata, la moda dei SUV coupé ha influenzato anche numerosi costruttori generalisti con tanti modelli presentati nel corso degli anni. Spesso però con misure da segmento C (quello delle compatte) e lunghezza inferiore ai 4,5 metri.

Poi è arrivata la Renault Arkana a "sfondare" tale lunghezza, inserendosi nel segmento dei SUV medi che nelle ultime settimane ha accolto due nuove rivali strettamente imparentate tra loro: Peugeot 408 prima e Citroen C4 X poi. Non veri e propri SUV - l'altezza non è "esagerata" - ma contraddistinte da assetto rialzato rispetto a classiche berline e soprattutto da una linea del tetto che scende dolce verso un accenno di coda. In attesa di provarle su strada le abbiamo messe a confronto con la rivale della Losanga.

Gli esterni

Come detto Renault Arkana, Peugeot 408 e Citroen C4 X rientrano nel segmento dei SUV medi con lunghezze rispettivamente di 4,57, 4,69 e 4,6 metri, con la concorrente della Losanga quindi che da più lunga del mazzo diventa ora la più corta, senza però pagare pegno per quanto riguarda abitabilità e capacità di carico. Ma ci arriveremo dopo.

Renault Arkana Peugeot 408 Citroen C4 X

Per quanto riguarda l'altezza la Arkana torna in cima alla classifica con 1,57 metri mentre la 408 si ferma a 1,48 e la C4 X arriva a 1,53. Differenti modi di approcciare la moda dei SUV coupé con la Peugeot che aggiunge appena 2 cm rispetto alla 308 mentre la "cugina" Citroen non varia di un millimetro se paragonata alla C4 classica.

Stili che se da un lato sono riconducibili alla moda dei SUV coupé nella realtà dei fatti inseriscono 408 e C4 X nel sotto segmento delle fastback, proprio per via della minor altezza rispetto alla Arkana. Tutte e tre hanno poi un piccolo accenno di "coda"

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Renault Arkana 4,57 1,82 1,57 2,72 Peugeot 408 4,69 n.d. 1,48 2,79 Citroen C4 X 4,6 1,8 1,53 2,67

Gli interni

Pensare che il tetto spiovente possa penalizzare il comfort dei passeggeri e la capacità di carico è un errore: tutte e tre le concorrenti infatti superano agilmente i 500 litri di capacità minima: 518 litri per la Renault Arkana, 536 per la Peugeot 408 e 510 per la Citroen C4 X. Valori a prova di famiglia con vani regolari nelle forme.

Renault Arkana Citroen C4 X Peugeot 408

Guardando all'arredamento viene ripreso l'arredamento tipico delle rispettive "sorelle", con monitor per strumentazione digitale e infotainment e diagonali di 10" per C4 X e 408 e 9,3" per la Arkana. Naturalmente sono presenti compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, connettività e aggiornamenti OTA.

Modello Capacità bagagliaio (litri) Strumentazione digitale Monitor infotainment Renault Arkana min 513 / max n.d. 10" 9,3" Peugeot 408 min. 535 / max n.d. 10" 10" Citroen C4 X min 510 / max n.d. 10" 10"

Le motorizzazioni

Per quanto riguarda i powertrain Renault Arkana, Peugeot 408 e Citroen C4 X sembrano scommettere su tavoli differenti. La Arkana è disponibile (unica tra le tre) in versione mild hybrid o full hybrid, la 408 invece punta su un classico benzina affiancato da una versione plug-in, alle quali in futuro si aggiungerà la versione elettrica, mentre la C4 X è o tutto o niente: classico benzina o a batterie. Questo perché è basata sulla piattaforma CMP del fu Gruppo PSA, mentre la "cugina" del Leone utilizza ancora la EMP2 in versione Evo della 308. Pe

Modello Benzina Mild Hybrid Full Hybrid Plug-in Elettrico Renault Arkana n.d. 1.3 140 CV 1.6 145 CV n.d. n.d. Peugeot 408 1.2 130 CV n.d. n.d. 1.6 180 CV 1.6 225 CV 136 CV Citroen C4 X 1.2 100 CV

1.2 130 CV n.d. n.d. n.d. 136 CV

Vari tipi di elettrificazione dunque, accomunati dalla presenza della sola trazione anteriore.

Citroen C4 X Renault Arkana Peugeot 408

I prezzi

La Renault Arkana è l'unica delle tre concorrenti già in commercio, con prezzi a partire da 31.550 euro per la mild hybrid e 33.050 per la full hybrid. In arrivo nel 2023 la Peugeot 408 potrebbe superare - anche se di poco - i 31.120 euro della 308 Station Wagon, mentre la Citroen C4 X viaggerà dovrebbe inserirsi a metà tra i 26.350 della C4 e i 33.250 della C5 X.