L'invasione dei SUV non è finita e anzi prende forza con l'arrivo di un 2022 ricco di tante novità a ruote alte. Il calendario del nuovo anno è ricco di presentazioni, debutti e lanci commerciali di numerosi SUV proposti un po' da ogni marchio, compresi quelli come Alpine, Ferrari e Lotus che fino a oggi si erano tenuti fuori dalla mischia degli Sport Utility Vehicles.

Per fare un po' di chiarezza e sciogliere gli ultimi dubbi sui nuovi SUV in arrivo nel 2022 abbiamo quindi deciso di stilare un elenco delle novità, suddivise per brand in ordine alfabetico e con le date indicative di lancio o reveal. Divertitevi con noi a passare in rassegna tutti i nuovi SUV del 2022.

Aiways

Dopo la U5, il marchio cinese Aiways è pronto a far arrivare in Italia il SUV coupé U6 che fa dello stile sportivo e dell'aerodinamica due forti elementi caratterizzanti. Il debutto della Aiways U6 in Europa è previsto nei primi mesi del 2022.

Aiways U6

Aiways U6 (inizio 2022)

Alfa Romeo

Alfa Romeo è il Costruttore che ha in serbo uno dei SUV più attesi del 2022, quella Tonale che sarà presentata in veste definitiva con l'anteprima mondiale di marzo e arriverà nelle concessionarie il 4 giugno 2022. La Tonale sarà la prima vettura elettrificata nella storia della Casa del Biscione, ibrida plug-in e con una potenza adeguata al blasone Più lontano è invece l'esordio della più compatta Alfa Romeo Brennero che potrebbe farsi vedere a fine 2022 sotto forma di concept, come già fatto dalla Tonale nel 2019. Lo stile del B-SUV Alfa Romeo sarà opera del nuovo responsabile Alejandro Mesonero-Romanos e si baserà sulla piattaforma STLA Small di Stellantis per essere anche elettrica al 100%.

Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale (marzo 2022)

Alfa Romeo Brennero (fine 2022)

Alpine

Il primo SUV marchiato Alpine è atteso per la metà del 2022, quando sarà svelato il SUV coupé sportivo ed elettrico basato sulla piattaforma CMF-EV che già fa da base alla Renault Megane E-Tech Electric e alla Nissan Ariya. Lo stile di questa nuova rivale di Porsche Macan dovrebbe ricordare quello dell'Alpine A110, ma in versione rialzata, mentre i due motori elettrici dovrebbero sviluppare circa 400 CV da scaricare sulle quattro ruote motrici.

Teaser Renault Alpine GT

Alpine SUV (metà 2022)

Aston Martin

L'Aston Martin DBX si prepara ad ampliare la sua gamma nel corso del 2022 con una serie di nuove motorizzazioni che dovrebbero partire con la DBX Hybrid dotata del 3.0 sei cilindri mild hybrid da oltre 450 CV, forse solo per la Cina. Molto attesa dai cultori dei motori più potenti e prestigiosi è anche l'Aston Martin DBX S che potrebbe montare nel 2022 il motore 5.2 V12 biturbo da oltre 700 CV della DBS Superleggera o il 4.0 V8 biturbo portato a 585 CV. Alcune indiscrezioni parlano anche di un'inedita variante di carrozzeria DBX Coupé.

Aston Martin DBX S foto spia

Aston Martin DBX S

Aston Martin DBX Coupé

Audi

Una serie di nuovi SUV Audi è pronto a svelarsi al mondo nel 2022, a partire dalla Q6 e-tron che viene svelata a fine anno su una nuova piattaforma per affiancare l'altra elettrica e-tron. Tutte dotate di doppio motore elettrico, trazione integrale quattro e impianto elettrico a 800 volt, le Q6 e-tron saranno disponibili sia in versione standard da circa 400 CV che in quella sportiva RS da 600 CV.

Audi Q6 e-tron, le foto spia in Svezia

Tempo di restyling invece per Audi e-tron e Audi e-tron Sportback che si preparano ad aggiornare alcuni dettagli, i gruppi ottici e le dotazioni. Sono previsti anche ottimizzazioni a batteria, efficienza dei motori elettrici e gestione elettronica. Per entrambe il reveal dovrebbe essere a fine anno, con lancio commerciale nel 2023.

Audi Q6 e-tron (fine 2022)

Audi e-tron restyling (fine 2022)

Audi e-tron Sportback restyling (fine 2022)

Bentley

L'unico SUV di casa Bentley, il Bentayga, sarà proposto anche in versione a passo allungato LWB da inizio 2022, ma ancora non è chiaro se si tratterà di una versione riservata al solo mercato cinese o se invece sarà disponibile su tutti i mercati globali. Il motore di Bentayga LWB dovrebbe essere esclusivamente il 6.0 V12 da 608 CV.

Bentley Bentayga, una strana versione gira al Nurburgring

Bentayga LWB (inizio 2022)

BMW

La prima delle novità SUV firmate BMW per il 2022 è la X1 di terza generazione che avrà una gamma completamente elettrificata con versioni mild hybrid e plug-in hybrid, anche in declinazione sportiva M35i. Sempre il nuovo anno ci porterà la prima BMW iX1, variante elettrica del SUV compatto tedesco che sarà come la sorella tradizionale sia a trazione anteriore che integrale.

BMW X1 M35i, le foto spia del SUV da 306 CV BMW Concept XM

Al top della gamma SUV si posizionerà invece la BMW XM, ibrida plug-in col V8 da 705 CV che sarà proposta solo col marchio di BMW M e arriverà sul mercato a fine 2022.

BMW X1 (inizio 2022)

BMW iX1 (metà 2022)

BMW XM (fine 2022)

Citroen

Citroen si muove su due fronti per le novità 2022 dei suoi SUV, entrambi di fascia medio alta. Il primo è il restyling della C5 Aircross che si prepara a sfoggiare il nuovo frontale con griglia sdoppiata e sagomata a X con nuovi fari. Anche dentro è atteso un aggiornamento dell'infotainment e di altri dettagli.

Citroen C5 X

La seconda proposta è la Citroen C5 X, ammiraglia con stile a metà strada tra la berlina e il crossover rialzato che è già stato svelato, ma che sarà nelle concessionarie a inizio 2022.

Citroen C5 Aircross

Citroen C5 X (marzo 2022)

Cupra

Cupra è il marchio sportivo spagnolo che si appresta a presentare nel 2022 la sua versione di Seat Tarraco, il SUV compatto e a 7 posti imparentato con la Volkswagen Tiguan Allspace. La prima Cupra Tarraco dovrebbe montatre il motore 2.0 TSI da 320 CV e avere così prestazioni in linea con il brand catalano.

Seat Tarraco

Cupra Tarraco (inizio 2022)

Dacia

Una grande attesa circonda anche il debutto previsto per ottobre 2022 di Dacia Bigster, il SUV più grande e moderno della Casa rumena che sfrutta la nuova piattaforma modulare CMF-B per òproporre un mezzo adatto alle famiglie numerose che voglioni contenere i costi d'acquisto.

Dacia Bigster Concept

Ancora non è dato sapere la Dacia Bigster sarà offerta anche in versione a 7 posti, mentre per i motori ci dovrebbe essere la scelta tra i benzina 1.0 e 1.3.

Dacia Bigster (ottobre 2022)

DR e EVO

I marchi italiani con DR ed EVO continuano a presentare nuovi modelli. Il primo è la DR 6.0 vista al MIMO 2021 che rappresenta il top di gamma delle vetture molisane con origini cinesi, mentre EVO si prepara a presentare un SUV lungo 4,77 metri, anche lui destinato alla fascia alta della gamma SUV

DR 6.0

EVO SUV

DS

Oltre alla DS 4 che sta arrivando in concessionaria proprio a cavallo tra il 2021 e il 2022, il marchio premium francese di Stellantis si prepara a presentare la DS 7 Crossback restyling e a commercializzare una versione aggiornata della DS 3 Crossback E-Tense con un'autonomia elettrica maggiorata.

DS 4

DS 4 (fine 2021 - inizio 2022)

DS 3 Crossback E-Tense

DS 7 Crossback restyling

Ferrari

A riempire le pagine di web magazine e giornali ci penserà la Ferrari Purosangue, prima SUV/crossover coupé del Cavallino Rampante che sarà svelata nella seconda metà del 2022 per essere consegnata ai clienti nel 2023. Al momento ci sono solo foto spia della Purosangue, recentemente immortalata con le forme quasi definitive e pesantemente camuffate che lasciano intuire la presenza di portiere posteriori con apertura non tradizionale.

Ferrari Purosangue, le foto spia con la carrozzeria "di serie"

Per i motori si ipotizza l'offerta di più versioni dela Purosangue, a partire dal V6 ibrido plug-in da 830 CV della Ferrari 296 GTB per arrivare al V8 ibrido plug-in da 1.000 CV della SF90 Stradale. Alcune voci parlano anche di un motore V12 al top della gamma.

Ferrari Purosangue

Fiat

Da Fiat ci aspettiamo una serie di aggiornamenti riservati alla 500X che nel corso del 2022 dovrebbe avere un restyling ispirato all'estetica della 500 elettrica. Contestualmente avremo anche l'introduzione del motore 1.5 FireFly mild hybrid quattro cilindri turbo a 48 volt con potenze di 130 e 160 CV.

Fiat 500X 2022

Fiat 500X restyling

Ford

La Ford Kuga restyling è fra le certezze del 2022, caratterizzata da una serie di aggiornamenti dedicati al frontale, ai fari a LED con una nuova firma luminosa e i classici aggiornamenti per l'infotainment e le motorizzazioni ibride.

Ford Kuga, le prime foto spia del restyling

Un SUV di Ford inedito potrebbe invece essere l'elettrico sorpreso da diverse foto spia che potrebbe affiancarsi alla Mustang Mach-E e sostituire la Mondeo.

Ford Kuga restyling (metà 2022)

Ford SUV elettrico

Honda

Da febbraio 2022 iniziano le prime consegne della nuova Honda HR-V, il SUV compatto e full hybrid che oltre a uno stile tutto nuovo propone un motore 1.5 con sistema e:HEV da 131 CV.

Honda HR-V

Honda HR-V

Hyundai

Il 2022 dei SUV a marchio Hyundai porta la firma di Ioniq 5 N, la versione sportiva dell'elettrica coreana che potrebbe sorprendere il mondo degli appassionati di guida veloce con una potenza di circa 600 CV e prestazioni da supercar.

Hyundai Ioniq 5 N, le foto spia

Hyundai Ioniq 5 N

Jeep

Particolarmente ricco di novità il 2002 di Jeep che è già pronto a lanciare anche in Europa la Grand Cherokee dopo l'estate, per la prima volta anche in versione ibrida plug-in 4xe. Molto atteso è anche il restyling della Jeep Renegade che entro metà 2022 avrà diverse modifiche ai fari, al frontale e alla strumentazione digitale.

Jeep Renegade restyling Jeep Grand Cherokee

Un po' più avvolto nelle nebbie dell'incertezza è invece il debutto nel 2022 della cosiddetta "Baby Jeep", il SUV compatto che si posizionerebbe un gradino sotto la Renegade.

Jeep Grand Cherokee (settembre 2022)

Jeep Renegade restyling (metà 2022)

Jeep Baby

Kia

La novità più importante di Kia per il 2022 è sicuramente la nuova Sportage che avvia le consegne proprio a gennaio delle sue versioni mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid.

Kia Sportage ibrida plug-in Kia Niro

Sempre nell'anno che sta per iniziare è prevista la vendita della nuova Kia Niro che presenta forme inedite sia fuori che dentro e motorizzazioni elettrificate, full hybrid, plug-in hybrid ed elettriche al 100%.

Kia Sportage (gennaio 2022)

Kia Niro (giugno 2022)

Lamborghini

A Sant'Agata Bolognese fervono i preparativi per il lancio della Lamborghini Urus Evo, la versione aggiornata del SUV super sportivo italiano che dovrebbe cambiare poco nello stile e probabilmente confermare il motore 4.0 V8 biturbo da 650 CV. Alcuni rumor parlano anche del possibile debutto della versione plug-in hybrid con 820 CV.

Lamborghini Urus Evo, le foto spia al Nurburgring

Lamborghini Urus Evo

Land Rover

Una delle novità per il 2022 che ha in serbo Land Rover riguarda la Defender che avrà la versione 130 a passo allungato, anche in allestimento pick-up. La nuova e gigantesca Range Rover fa invece il suo esordio a primavera sulla base della nuova piattaforma MLA-Flex e con una serie di motori mild hybrid e ibridi plug-in.

Range Rover Range Rover Sport, le foto spia

Importantissimo per il marchio inglese è anche il previsto debutto della nuova Range Rover Sport che avrà uno stile inedito e i motori derivati dalla sorella maggiore Range Rover.

Land Rover Defender 130

Range Rover (primavera 2022)

Range Rover Sport (primavera 2022)

Lexus

La seconda auto elettrica di Lexus è ancora una volta un SUV, questa volta grande e chiamato RZ. La piattaforma e-TNGA garantisce la trazione integrale con un motore elettrico per ogni asse, sterzo "by wire" e coppia distribuita in maniera selettiva a ogni ruota a seconda delle esigenze di trazione. Al momento abbiamo solo dei teaser della Lexus RZ.

Lexus RZ, il teaser

Lexus RZ (primavera 2022)

Lotus

Anche Lotus si appresta a lanciare il suo primo SUV, noto al momento come Type 132 e svelato solo da alcuni teaser. Sarà un SUV sportivo elettrico con architettura a 800 volt, aerodinamica attiva e ausili alla guida di nuova generazione.

Lotus Type 132, il teaser

Lotus Type 132 (primavera 2022)

Maserati

Della Maserati Grecale abbiamo visto ormai quasi tutto e abbiamo provato anche la versione di pre-serie. Ora manca solo l'appuntamento con il reveal in anteprima mondiale fissato per la primavera del 2022, momento in cui potremo vedere chiaramente le forme del nuovo SUV sportivo compatto del Tridente.

Maserati Grecale prototipo

La promessa degli ingegneri modenesi è che la Maserati Grecale sarà il riferimento in termini di guida tra i SUV.

Maserati Grecale (primavera 2022)

Mazda

Sono due i nuovi SUV marchiati Mazda e attesi tra il 2022 e il 2023. Il primo è la Mazda CX-60 che si basa su una nuova piattaforma a trazione posteriore e integrale, posizionato un gradino sopra la CX-5 che parte come progetto a trazione anteriore. La Mazda CX-80 sarà ancora più grande e a sette posti.

Mazda CX-60

Mazda CX-80

Mercedes

Tanti nuovi SUV elettrici per Mercedes che inizia il 2022 con le consegne dell'EQB. A seguire è atteso l'arrivo delle maestosa EQS SUV e della sua versione extra lusso firmata Mercedes-Maybach. La Casa della Stella presenta nel 2022 anche la seconda generazione della sua GLC.

Mercedes EQB Mercedes EQE SUV

Anche la Mercedes GLE è pronta al restyling, mentre la EQE SUV è l'elettrica che l'affianca.

Mercedes EQB (gennaio 2022)

Mercedes EQE SUV

Mercedes EQS SUV

Mercedes-Maybach EQS SUV

Mercedes GLC (metà 2022)

MINI

A fine 2022 è previsto l'arrivo sul mercato della nuova MINI Countryman che sarà più grande del modello attuale e anche elettrica al 100%. Tra le poche informazioni disponibili e le foto spia, si può anticipare anche la conferma della versione ibrida plug-in.

Mini Countryman, le foto spia

MINI Countryman (fine 2022)

Nissan

Doppio debutto SUV per Nissan nel 2022 che porterà in Europa la nuova X-Trail e l'elettrica Ariya.

Nissan Ariya

Nissan X-Trail

Nissan Ariya

Opel

Al momento l'unico nuovo SUV in arrivo da Opel nel 2022 sembra essere la cosiddetta Astra "Cross", versione sportiveggiante e un po' coupé imparentata con gli altri SUV/crossover di Stellantis, La lunghezza dovrebbe stare attorno ai 4,4 metri.

Opel Astra Cross

Peugeot

Sulla stessa lunghezza d'onda di Opel è anche Peugeot che ha in programma il debutto della 3008 Cross, a metà strada tra berlina e SUV con forme da coupé e impostazione sportiva.

Peugeot 3008 Cross (estate 2022)

Polestar

Il primo dei nuovi SUV elettrici del marchio svedese è la Polestar 3, modello premium che promette già dai primi teaser di avere un look originale e nuovi sistemi di guida autonoma.

Polestar 3, il primo teaser

Polestar 3

Porsche

L'impegno di Porsche nel segmento dei SUV continua nel 2022 con il restyling di Cayenne e Cayenne Coupé che avranno piccoli aggiornamenti estetici e interni rinnovati.

Porsche Cayenne Turbo Coupe restyling 2022 Porsche Macan, le foto spia della versione elettrica

La nuova Porsche Macan, a cavallo tra il 2022 e il 2023, sarà invece il primo SUV elettrico della Casa tedesca, basato sulla piattaforma PPE e sempre impostato in chiave sportiva.

Porsche Cayenne restyling

Porsche Cayenne Coupé restyling

Porsche Macan

Renault

Il primo nuovo SUV di Renault è la Megane E-Tech Electric prevista al lancio commerciale a inizio 2022. A seguire sarà presentata anche la Renault Austral, erede della Kadjar e ancora una volta imparentata con la Nissan Qashqai.

Renault Mégane E-Tech

Renault Megane E-Tech Electric (inizio 2022)

Renault Austral (primavera 2022)

Skoda

Da Skoda arriva la Karoq restyling che migliora l'aerodinamica, le dotazioni e aggiorna i dettagli sia interni che esterni. I motori restano a benzina e diesel.

Skoda Karoq

Skoda Karoq restyling

smart

Il primo SUV a marchio smart nasce nel 2022 e prende le mosse dalla Concept #1 vista al Salone di Monaco. Lungo 4,29 metri e caratterizzato dalla tipiche forme arrotondate che tracciano le linee anche delle fortwo e forfour, il nuovo SUV smart promette di essere un veicolo elettrico proiettato nel futuro sia per dotazioni di bordo che per ausili alla guida.

smart Concept #1

smart Concept #1

SsangYong

Col nome di progetto J100, la coreana SsangYong è ormai pronta a far debuttare il suo primo SUV elettrico. Lo stile massiccio e squadrato lascia intuire un posizionamento nel segmento dei C-SUV.

Ssangyong J100 e Korando e-Motion

Sempre da SsangYong è poi atteso il lancio della X200 che punta invece sul fuoristrada più specialistico, in diretta concorrenza con Land Rover Defender e Ford Bronco.

SsangYong J100

SsangYong X200

Subaru

Si chiama Subaru Solterra il primo passo della Casa giapponese nel mondo dei SUV elettrici al 100%. La base su cui è stata sviluppata la Solterra è la stessa della Toyota bZ4X e la vedremo nella prima metà del 2022.

Subaru Solterra

Subaru Solterra (prima metà del 2022)

Suzuki

La nuova Suzuki S-Cross, quella di seconda generazione, è cambiata fino all'ultima vite e propone la trazione integrale abbinata al motore mild hybrid 1.4 da 129 CV. Nel corso del 2022 è previsto anche il lancio di una versione ibrida plug-in.

Suzuki S-Cross

Suzuki S-Cross

Toyota

Doppia novità per Toyota che nel 2022 propone sul mercato la sua prima elettrica pura, la bZ4X, oltre alla full hybrid Corolla Cross. La Toyota bZ4X è un'elettrica lunga 4,69 metri con un'autonomia dichiarata di 450 km e una potenza massima di 217 Cv nella versione AWD con due motori.

Toyota bZ4X Toyota Corolla Cross

La Toyota Corolla Cross mette invece in campo il sistema mild hybrid di quinta generazione con motore 2.0 da 197 CV, anche AWD. Lunga 4,46 metri, si posiziona a metà strada tra la C-HR e la RAV4.

Toyota bZ4X

Toyota Corolla Cross

Volkswagen

A inizio 2022 partono le prime consegne di Volkswagen Taigo, il SUV coupé basato sulla T-Cross cha però misure da T-Roc. Lo stesso Volkswagen T-Roc è stato sottoposto a un restyling che sarà disponibile a metà 2022.

Volkswagen T-Roc Volkswagen Taigo Volkswagen ID.5 GTX

L'altro SUV coupé di Volkswagen per il 2022 è la ID.5, elettrica lunga 4,59 metri che si posiziona un gradino sopra la ID.4, ha un'autonomia fino a 520 km e che arriva a 299 CV nella versione GTX.

Volkswagen Taigo

Volkswagen T-Cross restyling (metà 2022)

Volkswagen ID.5

Volvo

Volvo inizia, tra fine 2021 e inizio 20222, a mostrare negli showroom della C40, SUV coupé elettrico con 420 km di autonomia.

Volvo C40 Recharge

Sempre per il 2022 è previsto l'esordio della nuova Volvo XC90 che sarà basata sulla piattaforma SPA2 per avere sia motori plug-in ibrid che elettrici al 100%