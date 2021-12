Per Ford il passaggio all'elettrico, almeno da questa parte del mondo, è appena cominciato: la Casa dell'Ovale Blu ha in listino soltanto l'iconica Mustang Mach-E, quasi una mosca bianca in mezzo a una gamma di berline e SUV più classici in cui l'elettrificazione arriva al massimo ai plug-in di Kuga ed Explorer. Ma le cose stanno per cambiare.

Il piano per l'Europa prevede infatti di completare la transizione tra il 2026, anno in cui tutti i modelli saranno ibridi o elettrici, e il 2030, quando anche i primi scompariranno. Arrivandoci però con la progressiva introduzione di modelli a batteria che iniziano dai segmenti medi e superiori. Ecco perché accanto agli aggiornamenti di piccole e compatte, nell'ordine Fiesta, Focus e Kuga in parte già viste, nel 2022 si attende anche una novità elettrificata di taglia superiore.

Ecco le novità Ford del 2022

Ford Fiesta 2022

La prima novità che vedremo materialmente nel 2022 è la rinnovata Ford Fiesta, già lanciata in autunno ma che con l'inizio del nuovo anno inizierà ad essere consegnata ai primi clienti. Le modifiche estetiche si concentrano su paraurti, griglia e cerchi e sulla tecnologia dei fari, con sistema LED Matrix per gli allestimenti superiori.

Ford Fiesta restyling 2022

Tra le novità tecniche vanno invece annoverati il display, ora completamente digitale di tipo TFT da 12,3", e ulteriori implementi dei sistemi di sicurezza trai quali è arrivato l'utile Wrong-Way Alert che avvisa, con un segnale acustico, il guidatore di aver superato due segnali consecutivi di divieto d'accesso a rampe e svincoli autostradali.

Quanto alla gamma, tutta a benzina, va dal 1.1 da 75 CV al 1.0 turbo Ecoboost 3 cilindri con tecnologia mild hybrid da 125 CV fino al potente 1.5, sempre 3 cilindri, da 200 CV della ST. I prezzi sono invece compresi tra i 17.500 e i 31.000 euro. Gamma interamente a 5 porte ad eccezione della ST, unica ancora disponibile anche a sole 3 porte, per uno dei modelli che dunque da gennaio inaugurerà il calendario delle novità 2022.

Nome Ford Fiesta Carrozzeria berlina a 3 (solo ST) o 5 porte Motori benzina Data di arrivo gennaio 2022 Prezzi da 17.500 a 31.000 euro

Ford Focus restyling

Anche qui abbiamo già visto tutto: la rinnovata Ford Focus è stata presentata poche settimane fa e anche per lei si tratta di aggiornamenti estetici e tecnici relativamente leggeri: cambiano infatti i fari, ora a LED di serie con fendinebbia integrati, la mascherina con logo al centro della griglia e altri particolari. In più, sulla wagon, ci sono migliorie allo spazio di carico.

Ford Focus restyling 2022

L'arrivo in concessionaria è previsto per la primavera. Tra le altre novità ci sono il rinnovato infotainment con touchscreen centrale da 13,2" e sistema operativo SYNC 4 a connettività ampliata. Aumenta poi la scelta a livello di trasmissioni con l'arrivo del cambio Powershift a doppia frizione con 7 rapporti, opzione per i 1.0 Ecoboost da 125 e 155 CV mild hybrid a 48 V. Restano al loro posto i motori Diesel e la versione ST 2.3 Turbo da 280 CV.

Nome Ford Focus Carrozzeria berlina 5p o station wagon Motori benzina, benzina mild hybrid, diesel Data di arrivo Marzo 2022 Prezzi da da 26.500 a 41.700 euro

Ford Kuga Restyling

Pochi mesi dopo quello di Focus debutterà il restyling di Kuga. Gli esemplari mascherati sorpresi in prova lasciano intuire modifiche concentrate come di consueto su frontale e coda, con fanalerie più affilate e una nuova firma luminosa a LED, ritocchi alla calandra, ai fari posteriori e le stesse altre novità viste sulla Focus come il sistema SYNC 4.

Ford Kuga restyling 2022

La presentazione è attesa per metà anno, il listino dovrebbe essere confermato almeno nella struttura a meno che Ford non decida di orientare maggiormente la ricca e articolata gamma sull'elettrificazione, con un upgrade delle versioni 2.5 Hybrid e 2.5 Plug-in Hybrid e magari, la riduzione o l'eliminazione completa delle offerte a gasolio.

Nome Ford Kuga Carrozzeria SUV compatto Motori benzina anche hybrid e plug-in hybrid, diesel anche mild hybrid (da confermare) Data di arrivo Giugno 2022 Prezzi -

Ford SUV elettrico

Il modello che prenderà virtualmente il posto della Mondeo, destinata come sappiamo a uscire di scena l'anno prossimo, sarà differente a seconda dei mercati, ma sempre con un denominatore comune, le ruote alte.

La media, successo globale dal '93 fino all'inizio del decennio scorso, ha infatti visto un lento declino in tempi più recenti, dovuto in buona parte allo spostamento delle preferenze della clientela verso SUV e crossover.

Per questa ragione, in Ford si è deciso di rimpiazzarla con uno, o più d'uno, di questi. Le differenze stanno nelle strategie stabilite per le diverse aree del mondo: in Cina esiste già la Evos, che è una crossover elettrificata di taglia media, destinata però unicamente a quel mercato. Per il Nordamerica, dove le dinastie dei vari Explorer, Expedition ecc... domina da diversi anni, si pensa a un modello simile, con motorizzazioni ibride.

Discorso diverso per l'Europa, dove visto l'ottimo riscontro della Mach-E e considerata l'intenzione di elettrificare del tutto la gamma tra il 2026 e il 2030, si potrebbe puntare da subito su un modello a batteria. Forse uno dei due EV che la Casa ha già in fase di sviluppo, magari quello sorpreso in prova con una carrozzeria posticcia di Mustang Mach-E ma un passo visibilmente più lungo.

Nome da confermare Carrozzeria SUV di taglia media Motori elettrici e (forse) ibridi Data di arrivo Novembre 2022 Prezzi -

Ford Ranger

La nuova generazione del pick-up Ford Ranger è stata presentata ufficialmente in streaming lo scorso 24 novembre con parecchie novità di cui qualcuna controcorrente. Si presenta più robusto, migliorato nelle prestazioni offroad ma anche più connesso (grazie al sistema SYNC4), confortevole e sicuro.

Ford Ranger Wildtrak 2022

Non cede però ancora alle lusinghe dell'elettrificazione presentandosi con motori benzina 2.3 Ecoboost e diesel 2.0 a 4 cilindri (evoluzione degli attuali) oppure con un inedito 3.0 V6 sempre a gasolio. Per il lancio e il dettaglio della gamma italiana bisognerà però aspettare ancora qualche mese: il debutto commerciale è infatti previsto da giugno nei paesi dell'area Asia-Pacifico e soltanto in autunno in Europa, dove potrebbe arrivare direttamente come MY 2023.