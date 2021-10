Continua il rinnovamento della gamma Ford. Dopo la Fiesta, ora tocca alla Focus, un altro dei modelli best-seller dell’Ovale Blu. La compatta riceve un restyling nel design e nei contenuti, ma senza cambiamenti radicali.

Cambiano tutte le versioni, dalla station wagon alla berlina, passando per la crossover Active e la sportiva ST. Ecco tutte le novità.

Cambia nei dettagli

I primi cambiamenti riguardano il “volto” della Focus che presenta fari a LED ridisegnati e una calandra rivista nelle forme. Il logo “Ford” è stato spostato dal cofano alla mascherina, mentre gli inserti nella parte inferiore sono diventati più grandi.

Le luci si sono ordinare anche con la tecnologia Dynamic Pixel che disattiva automaticamente una o più parti del faro per evitare di abbagliare le auto provenienti dal senso di marcia opposto. In più, i pixel dinamici adattano il loro fascio luminoso in condizioni di maltempo o quando s’incrocia un ciclista per migliorare la visibilità.

Le luci posteriori sono più scure e il taglio del paraurti è leggermente diverso. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi design per i cerchi in lega.

La versione wagon può contare su una copertura impermeabile e lavabile nel bagagliaio e sono stati aggiunti una rete divisoria e altri accessori per rendere più pratica l’organizzazione dei bagagli.

La variante ST, invece, riceve la nuova tinta Mean Green, cerchi in lega specifici da 18" e 19" e sedili sportivi Ford Performance.

Nuova tecnologia e motori confermati

La novità nell’abitacolo riguardano principalmente il comparto tecnologico. Sulla Focus restyling debutta il sistema d’infotainment Ford Sync 4 con display da 13,2” con aggiornamenti automatici over-the-air Ford Power-Up. Il sistema integra la compatibilità Apple CarPlay e Android Auto e permette di visualizzare le animazioni delle modalità di guida selezionabili dal comando posto nel tunnel centrale. E non manca la connettività con l'app FordPass.

Tra le motorizzazioni della Ford, si possono scegliere i 1.0 mild hybrid a benzina mild hybrid da 125 e 155 CV, i 1.0 a benzina da 100 e 125 CV e le 1.5 EcoBlue diesel da 95 e 120 CV. Confermato anche il 2.3 EcoBoost da 280 CV e 420 Nm di coppia della ST. Oltre ad un cambio manuale a 6 rapporti, sono disponibili un automatico a doppia frizione a 7 rapporti e un automatico a 8 marce che contribuisce a migliorare efficienza e consumi.

Di base, sono presenti le tre modalità di guida Normal, Sport ed Eco, mentre la Active può contare anche sulla Slippery per migliorare l’aderenza sui fondi scivolosi. La ST, invece, integra la modalità Track e il differenziale a slittamento limitato.

L’equipaggiamento di sicurezza comprende il Blind Spot Assist che rileva veicoli in arrivo nell’angolo cieco dello specchietto, l’Intersection Assist che evita potenziali incidenti alle svolte degli incroci, il cruise control adattativo, la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento di corsia.

Completano la dotazione il sistema di parcheggio semiautomatico Active Park Assist 2 e il Rear Occupant Alert che avverte il guidatore della presenza di passeggeri nei sedili posteriori.