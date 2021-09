A distanza di 4 anni, la Ford Fiesta si aggiorna. L’Ovale Blu ha presentato l’intera gamma rinnovata, anche nelle versioni Active ed ST.

Tra uno stile rivisto, una dotazione ancora più completa e tecnologica e nuovi motori mild hybrid, ecco tutte le novità del restyling della Ford Fiesta.

Sguardo “luminoso” e abitacolo rivisto

Partendo dall’estetica, la Fiesta restyling si riconosce per il nuovo disegno del paraurti anteriore che integra due “baffi” cromati ai lati della mascherina. La calandra è stata ridisegnata e ospita il logo Ford, mentre i fari sono LED di serie per tutta la gamma.

Le versioni top di gamma, invece, equipaggiano luci matrix LED. I fari posteriori hanno una nuova grafica e una tonalità leggermente più scura, mentre la sportiva ST si riconosce per i dettagli in nero lucido del frontale. Inoltre, sempre la ST si può ordinare anche nella tinta Mean Green.

Nell’abitacolo, la Ford presenta il quadro strumenti digitale da 12,3” con grafica configurabile. Tra le opzioni di sicurezza fa il suo debutto il Wrong-Way Alert System (disponibile già per la Focus), il dispositivo che avvisa il conducente se si prende una strada con divieto d’accesso.

Nuove anche le opzioni per rivestimenti con la ST che può essere scelta con sedili sportivi con poggiatesta integrato e fianchetti più pronunciati per un maggior supporto laterale.

Più coppia e modalità Track per la ST

Cambiano anche le motorizzazioni. La Ford Fiesta ST è sempre dotata di un 1.5 a 3 cilindri da 200 CV, ma una coppia aumentata del 10% e portata a 320 Nm. Lo scatto 0-100 km/h e la velocità massima rimangono rispettivamente di 6,5 secondi e 230 km/h.

La ST riceve anche la modalità di guida Track che sostituisce la Eco per un controllo di stabilità meno invasivo e una guida più votata al divertimento.

Per quanto riguarda la Fiesta normale e l’Active rimangono disponibili le unità mild hybrid a benzina da 100 e 125 CV. In alternativa al cambio manuale a 6 rapporti, le versioni da 125 CV possono essere scelte con l’automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Gli ordini della Ford apriranno in autunno e le prime consegne sono previste a inizio 2022. La Casa non ha ancora comunicato i prezzi per il mercato italiano.