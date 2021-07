Tutto il mondo ama i SUV e i crossover e il mercato italiano non si sottrae a questa tendenza, soprattutto se si parla di auto compatte e moderne come la Ford Puma che in Italia occupa l'ottava posizione nella classifica di vendite 2021.

La più recente novità introdotta nella gamma di Ford Puma è la disponibilità del cambio automatico 7 marce a doppia frizione per la versione 1.0 EcoBoost Hybrid, la mild hybrid a benzina da 125 CV che entra di diritto nella prova dei consumi reali.

La Ford Puma mild hybrid automatica ottiene nel tragitto di 360 km un consumo medio di 4,90 l/100 km (20,41 km/l) e spende 29,79 euro per la benzina.

Consumi da metà classifica

Con questi numeri la nuova Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid automatica si posiziona al centro della classifica consumi reali riferita ai SUV e crossover a benzina, sia mild hybrid che non, dietro la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) e la gemella più potente e con cambio manuale Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

Poco più della Puma automatica hanno invece consumato le varie Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV, Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV GT EAT8 e Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD, tutte a pari merito a quota 5,00 l/100 km (20,0 km/l).

Guida in tutto relax con l'automatico

L'auto della prova è la sportiveggiante e ben dotata Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica ST-Line X che con l'aggiunta di vernice metallizzata, cerchi da 19", fari full LED, Co-Pilot Pack, tetto panoramico apribile, Winter Pack, ruotino di scorta e portellone elettrico tocca i 34.750 euro di listino, salvo promozioni Ford.

Il cambio automatico si comporta sempre molto bene, risultando veloce e fluido nei passaggi di marcia, soprattutto quando si guida in maniera rilassata. I 125 CV del tre cilindri turbo benzina sono sufficienti per i sorpassi veloci e adatti ad affrontare anche le salite autostradali senza problemi. La capacità di carico del bagagliaio resta ai vertici della categoria, così come l'agilità, la praticità di utilizzo e le dotazioni.

Solo in città chiede un po' più di benzina

In generale i consumi di questa Ford Puma mild hybrid automatica restano moderati anche nelle altre condizioni di utilizzo, pur aumentando un po' solamente quando si guida nel denso traffico cittadino.

Anche in autostrada e nel misto urbano-extraurbano i consumi rimangono nella media, mentre il serbatoio da 42 litri di benzina garantisce autonomie discrete in ogni frangente.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 8,4 l/100 km (11,9 km/l)

499 km di autonomia

499 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 5,8 l/100 km (17,2 km/l)

722 km di autonomia

722 km di autonomia Autostrada: 7,2 l/100 km (13,8 km/l)

579 km di autonomia

579 km di autonomia Economy run: 3,6 l/100 km (27,7 km/l)

1.163 km di autonomia

1.163 km di autonomia Massimo consumo: 22,2 l/100 km (4,5 km/l)

189 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica ST-Line X Ibrido

(benzina) 91,90 kW Euro 6d-ISC-FCM N.D. 138 g/km

Dati

Vettura: Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV automatica ST-Line X

Listino base: 29.000 euro

Data prova: 16/07/2021

Meteo (partenza/arrivo): Variabile, Pioggia 29°/Variabile, 23°

Prezzo carburante: 1,689 euro/l (Benzina)

Km del test: 2.850

Km totali all'inizio del test: 1.132

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 77 km/h

Pneumatici: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - 225/40 R19 93V XL (Etichetta UE: B, B, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,90 l/100 km (20,41 km/l)

Computer di bordo: 4,6 l/100 km

Alla pompa: 5,2 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 29,79 euro

Spesa mensile: 66,21 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 242 km

Quanto fa con un pieno: 857 km

