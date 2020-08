La seconda generazione di Nissan Juke è cresciuta nelle dimensioni, nella guidabilità e nelle dotazioni, con uno stile moderno e il motore 1.0 turbo benzina da 117 CV.

Protagonista di questa prova consumi reali Roma-Forlì è proprio la nuova Juke con cambio automatico doppia frizione a 7 marce.

Nel complesso i consumi non preoccupano, visto che la media sui 360 km del percorso standard si stabilizza sui 5,00 l/100 km (20,0 km/l) e la spesa per la benzina è pari a 25,90 euro.

Consumi nella media dei SUV compatti

Questo discreto risultato permette alla nuova Nissan Juke di posizionarsi bene nella classifica consumi reali fra i SUV compatti a benzina. In questo apprezzato segmento di mercato con lunghezze poco oltre i 4 metri fano meglio della Juke la Volkswagen T-Cross 1.0 TSI (4,30 l/100 km - 23,2 km/l), la Renault Captur TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) e la Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV (4,80 l/100 km - 20,8 km/l).

A pari merito o quasi ci sono Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV, Opel Grandland X 1.2 130 CV e Peugeot 2008 1.2 PureTech 155 CV EAT8, tutte a quota 5,00 l/100 km (20,0 km/l).

Peggio della Juke hanno fatto Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l) e Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l).

Facile da guidare, "veste" bene

La versione provata è la N-Design, allestimento top con cerchi da 19" e interni in pelle che con aggiunta di vernice bicolore, impianto audio Bose e l'utile PrpPILOT Pack di assistenti alla guida arriva a costare poco più di 29.000 euro, promozioni escluse.

Ottimo l'assetto, anche se un po' rigido su alcune buche per via dei cerchi grandi, bene l'ergonomia del posto guida e la tenuta in curva anche in velocità (qui la video prova). Solo il cambio DCT mostra a volte qualche incertezza di troppo e partenze da fermo un po' ritardate. Il motore 1.0 turbo a tre cilindri spinge discretamente e risulta adatto ad ogni percorso, con qualche rumorosità. Apprezzabile anche la capacità di carico del bagagliaio modulabile in altezza.

Non "beve" mai troppo

Nelle altre situazioni di guida, quelle che si incontrano nell'utilizzo quotidiano, la nuova Nissan Juke dimostra una buona efficienza, con i consumi che salgono leggermente solo in autostrada e nel traffico caotico delle metropoli.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 6,8 l/100 km (14,7 km/l)

676 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,2 l/100 km (16,1 km/l)

740 km di autonomia Autostrada: 7,1 l/100 km (14,0 km/l)

644 km di autonomia Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.177 km di autonomia Massimo consumo: 24,3 l/100 km (4,1 km/l)

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD N-Design Benzina 86 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 116 g/km 146 g/km

Dati

Vettura: Nissan Juke DIG-T 117 DCT 2WD N-Design

Listino base: 25.970 euro

Data prova: 31/07/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 39°/Sereno, 30°

Prezzo carburante: 1,439 euro/l (Benzina)

Km del test: 2.120

Km totali all'inizio del test: 1.888

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 79 km/h

Pneumatici: Hankook Ventus S1 Evo 3 - 225/45 R19 96W XL (Etichetta UE: B, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 5,00 l/100 km (20,00 km/l)

Computer di bordo: 4,9 l/100 km

Alla pompa: 5,1 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,90 euro

Spesa mensile: 57,56 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 278 km

Quanto fa con un pieno: 920 km

