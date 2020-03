Una categoria di auto in continua espansione è quella dei SUV e crossover compatti che misurano poco più di 4 metri di lunghezza come le tanto popolari utilitarie di qualche anno fa.

In questo segmento è appena arrivata anche la Ford Puma che vuole essere più di una Fiesta rialzata e punta al regno di Fiat 500X e Renault Captur, solo per citare le più vendute in Italia.

Bene anche con l'EcoBoost più potente

Dopo avervi proposto la video prova #perchécomprarla vogliamo quindi focalizzarci sui consumi reali della Ford Puma 1.0 Hybrid, quella col motore EcoBoost tre cilindri a benzina e sistema elettrificato mild hybrid nella sua versione più potente da 155 CV.

Il risultato della prova Roma-Forlì è positivo, visti i 4,80 l/100 km (20,83 km/l) che la posizionano fra le migliori e comportano una spesa di 26,94 euro per la benzina.

P.S.

La prova è stata fatta prima dell'entrata in vigore delle limitazioni agli spostamenti in tutta Italia imposti dal Governo causa Coronavirus e della necessaria autocertificazione.

Nella parte alta della classifica

Nella classifica consumi reali questa Ford Puma 1.0 EcoBoost 155 CV si piazza bene, con i suoi 4,80 l100 km subito dietro l’altrettanto efficiente Renault Captur TCe 130 EDC che ottiene 4,70 l/100 km (21,2 km/l). Meno assetata e regina del segmento è l'ancora più compatta e "tranquilla" Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 95 CV a quota 4,30 l/100 km (23,2 km/l), mentre molte concorrenti sono distanti con consumi superiori.

Parliamo di Seat Arona 1.0 TSI 115 CV DSG (4,95 l/100 km - 20,2 km/l), Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 CV (5,00 l/100 km - 20,0 km/l), Audi Q2 1.4 TFSI S tronic (5,03 l/100 km - 19,88 km/l) e Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT (6,00 l/100 km - 16,6 km/l).

Ottima, ma migliorerebbe col cambio automatico

La Ford Puma della prova è nella sua attuale versione top, ovvero la ST-Line X da 155 CV con cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore, cerchi in lega da 18”, tetto apribile, fari full LED adattivi e colore Desert Island Blue che portano il prezzo di listino finale a quota 31.100 euro. Al momento è però attiva la promozione, come da tradizione Ford, che fa scendere il prezzo del modello provato a 26.850 euro.

Su strada è piacevole da guidare, scattante e agile, anche se un cambio automatico sarebbe stato interessante su questo brillante motore “mille”. Anche in autostrada si viaggia bene, merito degli utili ausili alla guida, e quando serve spazio per bagagli e acquisti il vano posteriore diventa davvero enorme in profondità. Semplice e ben fatta la strumentazione digitale, così come tutto il sistema di infotainment.

L'efficienza non le manca

La buona efficienza della Ford Puma a benzina con “aiutino” elettrico si esprime anche nelle più frequenti situazioni di utilizzo come ad esempio la guida quotidiana su percorso misto urbano-extraurbano dove segna una bella media di 5,7 l/100 km (17,5 km/l). Solo macinando chilometri nel traffico di Roma la media sale a 8,4 l/100 km (11,9 km/l) e nei viaggi in autostrada non supera i 7,0 l/100 km (14,2 km/l).

Apprezzabili anche le prove di consumo estremo, soprattutto considerando la potenza record (per un mille benzina) di 155 CV: 4,1 l/100 km (24,3 km/l) nell’economy run e una media di 22 l/100 km (4,5 km/l) nella prova del massimo consumo in salita.

Cosa dice il libretto

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC) Emissioni CO2

(WLTP) Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale ST-Line X Ibrido 114 kW Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC 99 g/km 128 g/km

Dati

Vettura: Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155CV Manuale ST-Line X

Listino base: 27.500 euro

Data prova: 21/02/2020

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 18°/Sereno, 7°

Prezzo carburante: 1,559 euro/l (Benzina)

Km del test: 876

Km totali all'inizio del test: 1.223

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 81 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter Sottozero 3 - 215/50 R18 92V M+S (Etichetta UE: C, B, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 4,80 l/100 km (20,83 km/l)

Computer di bordo: 4,8 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 26,94 euro

Spesa mensile: 59,87 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 267 km

Quanto fa con un pieno: 875 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.