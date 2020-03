Da ieri sera l’intero territorio italiano è stato dichiarato zona rossa, estendendo così le misure che erano già state adottate da Lombardia e altre zone di focolai di coronavirus. Spostarsi con qualsiasi mezzo di trasporto diventa così difficile per tutti i cittadini, a meno che non si abbiano motivazioni di natura lavorativa, di salute o necessità.

In questi casi bisogna prima di tutto produrre un’autocertificazione che attesti i comprovati motivi di cui sopra, da portare sempre con sé e mostrare alle forze dell’ordine in caso di richiesta. Ma come si compila il modulo di autocertificazione? Cosa bisogna scrivere? Di seguito vi spieghiamo passo passo tutto quello che c’è da sapere.

Autocertificazione, dove si scarica?

Prima di tutto il modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti si può scaricare direttamente dal sito del Ministero dell’Interno. Lo trovate qui. Oppure qui sotto.

Se non potete scaricare o stampare il modulo potete:

copiare l’intero testo su un foglio bianco (in gergo “carta libera”) e firmarlo;

(in gergo “carta libera”) e firmarlo; compilarlo davanti alle forze dell'ordine in caso di stop.

A questo link trovate invece la versione word editabile, così da poterla compilare direttamente da computer e poi stampare e firmare.

Autocertificazione, come si compila

Bisogna prima di tutto ricordarsi di compilare tutti i campi presenti nel modulo, naturalmente dichiarando il vero. Il modulo di autocertificazione infatti è a tutti gli effetti un documento ufficiale e in caso di falso scatta in automatico una denuncia penale (articolo 650 del codice penale) Si rischiano multa da 206 euro e detenzione di 3 mesi. Pene che potrebbero inasprirsi per chiunque si eluda periodi di quarantena.

La direttiva del Ministero dell'Interno specifica come i controlli potranno essere effettuati anche successivamente all'esibizione dell'autocertificazione e, in caso di falso, verranno adottate le misure di cui sopra.

Prima di tutto i cosiddetti “comprovati motivi di lavoro” riguardano unicamente le persone fisiche non sottoposte a quarantena o risultate positive al virus. Se quotidianamente si percorre lo stesso tragitto per motivi lavorativi, di salute o emergenza, si può produrre un unico modulo valido per ciascuno spostamento.

Saranno presenti posti di blocco di Polizia Stradale e Carabinieri lungo le principali linee di comunicazione, come strade e autostrade.

Quali sono i "comprovati motivi"?

Ma quali sono i comprovati motivi di natura lavorativa, emergenza o salute che permettono di spostarsi con l'autocertificazione?

In breve la direttiva del Ministero dell'Interno parla di

Motivazione viaggio Spiegazione Motivazioni lavorative Spostamento preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile. Ad esempio impossibilità di adottare soluzioni di smart working o se le stesse non sono applicabili al tipo di mansione. Non valgono i diversi lavori sospesi dall'emergenza coronavirus, come i "servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche Motivazioni mediche Casi in cui l'interessato debba spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio" Situazioni di necessità Andare a fare la spesa per acquistare generi di prima necessità.

L'intervista video del Ministro degli Interni