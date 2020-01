Il bilancio 2019 dell'auto in Italia non è particolarmente positivo e anzi vede chiudersi l'anno con un +0,3% che è sinonimo di stagnazione, ma osservando con più attenzione i dati di immatricolazione auto dell'anno appena concluso è possibile stilare interessanti resoconti e classifiche, in particolare quelle dei modelli più venduti. L'ennesima flessione del gruppo FCA (-9,58%), storico leader del mercato italiano, non impedisce alla sempre popolarissima Fiat Panda di confermare il primo posto nella Top 10 2019 in Italia con 138.132 unità vendute.

Due italiane in testa

In seconda posizione assoluta - grazie ad una costanza di risultati non comune e riprendendosi il podio perso nel 2018 - torna la Lancia Ypsilon a quota 58.759 unità immatricolate nel 2019. Sul terzo gradino del podio c'è la sorpresa del 2019, quella Dacia Duster che per la prima volta nella sua storia raggiunge una posizione così alta in classifica a quota 43.701 pezzi immatricolati negli ultimi dodici mesi.

Una Top 10 con tante sorprese

Il resto della Top 10 2019, stilata da Motor1.com sulla base dei dati UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ci dice che la Fiat 500X scivola in quarta posizione, mentre la Renault Clio che lo scorso anno era seconda si deve accontentare della quinta posizione, di pochissimo davanti alla Jeep Renegade.

Anche la Citroen C3 perde una posizione, mentre all'ottavo posto entra per la prima volta in graduatoria la Volkswagen T-Roc, la più venduta della Casa tedesca. Altri risultati storici sono quelli di Toyota Yaris e Jeep Compass: la giapponese rientra nella Top 10 dopo anni di assenza e ll SUV americano fa il suo esordio assoluto in classifica. Lontano dalle migliori restano modelli storici e fino a pochi anni fa protagonisti del mercato come Volkswagen Golf, Polo, Fiat 500, 500L e Tipo, Ford Fiesta e Opel Corsa.

Top 10 assoluta

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat Panda 138.132 2 Lancia Ypsilon 58.759 3 Dacia Duster 43.701 4 Fiat 500X 42.554 5 Renault Clio 41.792 6 Jeep Renegade 41.683 7 Citroen C3 41.646 8 Volkswagen T-Roc 39.600 9 Toyota Yaris 36.805 10 Jeep Compass 35.568

Classifiche per alimentazione

Qui di seguito trovate invece le Top 10 per alimentazione (benzina, diesel, metano, GPL, ibrido, elettrico) sempre basate sui dati UNRAE. Da segnalare sono in particolare la conferma del primo posto per Jeep Compass fra le diesel e di Volkswagen Golf TGI fra le vetture a metano, mentre la Dacia Duster supera per la prima volta la Panda nelle auto a GPL e la smart fortwo diventa l'elettrica più venduta dell'anno.

Top 10 benzina

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat Panda 110.187 2 Lancia Ypsilon 38.995 3 Citroen C3 30.422 4 Fiat 500 29.993 5 smart fortwo 23.674 6 Volkswagen Polo 23.123 7 Peugeot 208 21.723 8 Ford EcoSport 21.080 9 Volkswagen T-Roc 20.321 10 Ford Fiesta 20.240

Top 10 diesel

Posizione Marca Modello Vendite 1 Jeep Compass 30.386 2 Jeep Renegade 28.625 3 Fiat 500X 26.158 4 Peugeot 3008 21.567 5 Nissan Qashqai 21.186 6 Volkswagen Tiguan 19.932 7 Renault Clio 19.420 8 Volkswagen T-Roc 19.279 9 Fiat 500L 18.906 10 Fiat Tipo 18.835

Top 10 GPL

Posizione Marca Modello Vendite 1 Dacia Duster 23.398 2 Fiat Panda 21.391 3 Lancia Ypsilon 18.409 4 Dacia Sandero 11.551 5 Opel Corsa 10.736 6 Renault Clio 5.419 7 Kia Stonic 4.960 8 Fiat 500 4.930 9 Kia Picanto 4.763 10 Opel Mokka X 3.820

Top 10 ibride

Posizione Marca Modello Vendite 1 Toyota Yaris 24.083 2 Toyota C-HR 15.520 3 Toyota RAV4 10.231 4 Toyota Corolla 8.889 5 Range Rover Evoque 5.125 6 Suzuki Ignis 4.601 7 Audi A6 4.591 8 Kia Niro 4.374 9 Suzuki Swift 4.259 10 Lexus UX 3.118

Top 10 metano

Posizione Marca Modello Vendite 1 Volkswagen Golf 5.745 2 Volkswagen up! 5.629 3 Fiat Panda 4.667 4 Seat Arona 3.901 5 Volkswagen Polo 3.402 6 Skoda Octavia 2.902 7 Seat Ibiza 1.994 8 Fiat Qubo 1.729 9 Audi A3 Sportback 1.551 10 Opel Astra 1.392

Top 10 elettriche

Posizione Marca Modello Vendite 1 smart fortwo 2.359 2 Renault Zoe 2.180 3 Tesla Model 3 1.943 4 Nissan Leaf 1.266 5 smart forfour 613 6 BMW I3 487 7 Hyundai Kona 470 8 Tesla Model S 258 9 Tesla Model X 249 10 Jaguar I-Pace 211

Top 10 idrogeno

Posizione Marca Modello Vendite 1 Toyota Mirai 5 2 Hyundai Nexo 2

Classifiche per carrozzeria

A livello di carrozzeria spicca il dominio della Fiat Tipo Station Wagon fra le familiari, quello della Jeep Compass fra le fuoristrada 4x4 e le buone performance dell'Alfa Romeo Stelvio, seconda sempre fra le fuoristrada. Da notare anche la contrazione della categoria "monovolume piccoli", al limite dell'estinzione e ormai rappresentata quasi dalla sola Fiat 500L, quella delle monovolume compatte è dominata dalla nuova Mercedes Classe B, mentre a guidare la classifica delle coupé è nel 2019 la Porsche 911.

Top 10 berline

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat Panda 138.132 2 Lancia Ypsilon 58.759 3 Citroen C3 41.644 4 Renault Clio 38.932 5 Toyota Yaris 36.805 6 Fiat 500 35.492 7 Dacia Sandero 35.340 8 Volkswagen Polo 34.629 9 Ford Fiesta 31.791 10 Peugeot 208 30.763

Top 10 crossover

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat 500X 42.013 2 Dacia Duster 39.035 3 Volkswagen T-Roc 36.097 4 Jeep Renegade 35.636 5 Renault Captur 32.184 6 Ford EcoSport 29.753 7 Peugeot 3008 25.783 8 Nissan Qashqai 25.665 9 Jeep Compass 24.765 10 Peugeot 2008 23.621

Top 10 fuoristrada

Posizione Marca Modello Vendite 1 Jeep Compass 10.803 2 Alfa Romeo Stelvio 9.351 3 Range Rover Evoque 6.873 4 Audi Q5 6.187 5 BMW X3 6.053 6 Jeep Renegade 6.047 7 Volkswagen Tiguan 5.936 8 Suzuki Vitara 5.829 9 Mercedes GLC 5.192 10 Dacia Duster 4.666

Top 10 station wagon

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat Tipo 10.311 2 Skoda Octavia 7.451 3 Peugeot 308 7.220 4 Audi A4 7.076 5 Ford Focus 5.982 6 Volkswagen Passat 4.923 7 Opel Astra 4.869 8 Toyota Corolla 4.604 9 Audi A6 3.863 10 Renault Megane 3.740

Top 10 monovolume piccolo

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat 500L 29.414 2 Hyundai ix20 4.473 3 Kia Venga 1.126 4 Citroen C3 Picasso 2 5 Ford B-Max 1 6 Renault Modus 1

Top 10 monovolume compatto

Posizione Marca Modello Vendite 1 Mercedes Classe B 8.870 2 Renault Scenic 4.938 3 BMW Serie 2 4.620 4 Citroen C4 Sportourer 4.399 5 Dacia Lodgy 2.353 6 Ford C-Max 2.118 7 Volkswagen Touran 1.878 8 Opel Zafira 549 9 Kia Carens 44 10 Nissan Evalia 23

Top 10 multispazio

Posizione Marca Modello Vendite 1 Fiat Qubo 7.808 2 Peugeot Rifter 3.142 3 Dacia Dokker 3.019 4 Citroen Berlingo 2.640 5 Ford Tourneo Courier 2.462 6 Volkswagen Caddy 2.234 7 Renault Kangoo 1.400 8 Fiat Doblò 1.307 9 Opel Combo 1.233 10 Ford Tourneo Connect 567

Top 10 monovolume grande

Posizione Marca Modello Vendite 1 Mercedes Classe V 1.396 2 Renault Espace 876 3 Ford S-Max 816 4 Peugeot Traveller 781 5 Citroen Space Tourer 751 6 Toyota Proace 511 7 Toyota Prius + 506 8 Seat Alhambra 412 9 Ford Galaxy 332 10 Volkswagen Multivan 284

Top 10 cabrio e spider

Posizione Marca Modello Vendite 1 Smart Fortwo 2.987 2 MINI MINI 875 3 Fiat 124 Spider 726 4 Mazda MX-5 700 5 Abarth 124 spider 594 6 BMW Z4 585 7 Mercedes Classe C 377 8 Porsche 911 341 9 Mercedes Classe E 232 10 BMW Serie 2 213

Top 10 coupé

Posizione Marca Modello Vendite 1 Porsche 911 824 2 Mercedes Classe E 606 3 Porsche Panamera 535 4 Mercedes Classe C 501 5 BMW Serie 2 483 6 BMW Serie 4 442 7 Mercedes CLS 397 8 Audi A7 Sportback 331 9 Mercedes-AMG GT 292 10 Porsche 718 Cayman 262

[Fonte: elaborazione Motor1.com Italia su dati UNRAE]