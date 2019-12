Un altro anno si è concluso e, anche per noi, è tempo di bilanci. Vi abbiamo già detto delle auto più cercate del 2019, oppure quali sono stati i fatti e gli avvenimenti più importanti degli scorsi mesi. Se è vero però che un anno è composto da 52 settimane, è altrettanto vero che noi di Motor1.com Italia, proprio ogni settimana, all’1 di notte del sabato, da ormai svariati anni pubblichiamo un nuovo #PerchéComprarla.

Col tempo, il #PerchéComprarla è diventato un marchio di fabbrica di OmniAuto.it prima e di Motor1.com poi, esportato persino all’estero nelle varie edizioni (avete mai visto un "Why Buy"?), e l’insieme di questi video costituisce un vero e proprio archivio di prove approfondite (siamo vicini a quota 300 video) prezioso per conservare immagini e memoria di auto che non ci sono più.

Soprattutto, però, si tratta di un database utile tanto a chi cerca un’auto da acquistare quanto a coloro che, semplicemente, vogliono saperne di più o sognare ad occhi aperti.

Proprio per questo motivo, le centinaia di migliaia di views (molte volte milioni) che queste prove generano e continuano a generare una volta pubblicate sono un "termometro" che fotografa gli interessi e le curiosità degli utenti, così come molto spesso anche i trend di mercato (ai primi tre posti, senza troppe sorprese, ci sono tre SUV).

Non resta, allora, che scoprire la classifica dei #PerchéComprarla più visti nel 2019.

#1. Volkswagen T-Roc

Era il più visto del 2018, resta il più visto anche nel 2019. Il crossover tedesco è al vertice grazie al suo mix riuscito tra importanza del brand e carrozzeria che va di moda. Chissà se nel 2020 la Volkswagen T-Roc verrà spodestata dalla Golf 8.

#2. Dacia Duster

Secondo posto per il SUV romeno, che macina views su views grazie alla ricetta azzeccata tra concretezza, stile e tecnologia al giusto prezzo. Anche la Ducia Duster mantiene la sua posizione: era al n.2 anche nel 2018.

#3. Audi Q8

Stavolta non ci troviamo davanti ad un’auto destinata a registrare grandi volumi di vendite, visto un prezzo di listino che parte da oltre 77.000 euro, eppure per la mastodontica Audi Q8 non è un problema aggiudicarsi il terzo posto sul podio.

#4. Audi Q3

Quarto posto per un altro SUV, la sorella minore della Q8 che è stata rinnovata del tutto proprio durante il 2019. Per un soffio non sale sul podio ma, con la Q3, Audi è l’unico brand che può vantare una doppia presenza nella nostra Top 10.

#5. Citroen C5 Aircross

Il SUV (la trazione integrale è disponibile con la versione plug-in) francese scala le classifiche nonostante sia stato presentato nel 2018. Tanto carattere, un abitacolo accogliente e una grande dose di confort le armi della Citroen C5 Aircross.

#6. Jeep Compass

Ecco un altro caso in cui le views rispecchiano un andamento del mercato. La Jeep Compass batte la sorellina Renegade, nonostante questa sia stata rinnovata, e porta a casa un sesto posto. L’anno prossimo la dovremmo vedere ibrida, perciò aspettiamoci altri successi.

#7. Tesla Model 3

Bisogna arrivare fino al settimo posto per non trovare un SUV ed è molto interessante vedere che non si parla di un’auto "tradizionale" ma bensì di un’elettrica. Forse, in realtà, è quasi meglio dire "l’elettrica", visto che la Tesla Model 3 sta diventando un po' l'emblema della sua categoria.

#8. Range Rover Evoque

Prima di lei, in molti non distinguevano nemmeno il brand. Dopo la Evoque, invece, Range Rover è diventato per tutti sinonimo di classe, eleganza e attenzione alla moda. Nessuna sorpresa che, visto il grande successo, la nuova generazione sia nella nostra classifica.

#9. Fiat Tipo 5 porte

I #PerchéComprarla nascono come video-guide all’acquisto che rispondano alle domande che un po’ tutti si fanno quando sono all’effettiva ricerca di una nuova auto (o anche usata, perché no). Ecco che al nono posto troviamo la Fiat Tipo 5 porte, un ottimo esempio di successo di mercato.

#10. Abarth 595

È la prima sportivetta della classifica, amata tanto dai più giovani quanto da coloro che giovani non sono più ma hanno conosciuto il successo del marchio Abarth. Linea simpatica ma sportiva, carattere deciso e un bel rombo dagli scarichi garantiscono allo Scorpione della Abarth 595 il decimo posto in classifica.

Le altre posizioni

#11. Kia Sportage

#12. Peugeot 3008

#13. BMW Serie 1

#14. Audi A1

#15. Jeep Wrangler

#16. Suzuki Jimny

#17. Volvo XC40

#18. Porsche Macan

#19. Volkswagen Tiguan

#20. Fiat Panda