L’ultimo fatto da annoverare tra quelli importanti per quest’anno è in realtà una nuvola che aleggerà sui produttori di auto anche per tutto il 2020. Le nuove regole in materia di emissioni prevedono che, entro il 2021, il limite si abbasserà a 95 g/km, un target ambizioso che nessun produttore è ancora in grado di soddisfare.

Il livello dovrà essere raggiunto non in modo omogeneo ma tenendo in considerazione il peso dei veicoli per ogni produttore, sta di fatto che, con i dati a fine 2018, la maggior parte degli OEM sforano i target di oltre il 20%, ad esclusione di Toyota, Nissan, Renault e Volvo. Quelli che sembrano essere messi peggio sono FCA, Hyundai, Daimler, Volkswagen e Ford.