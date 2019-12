Il 2019 è stato un anno ricco di novità auto, con modelli completamente nuovi, restyling e nuove generazioni. Ognuna di loro è stata accompagnata da una serie di foto ambientate in studio o in luoghi particolari, scelti per metterne in risalto le caratteristiche. Noi abbiamo scelto le più belle e le trovate qui.

Nella selezione troverete supercar e hypercar, come la Koenigsegg Jesko portata a Hong Kong per uno dei suoi primi viaggi, o la Lamborghini Aventador SVJ nell’attesa di mettersi in viaggio, o ancora una serie Pagani parcheggiate nella Grand Central Station di New York per una foto di famiglia. E a proposito di foto di famiglia, quella dei modelli Zagato di Aston Martin è una di quelle che ci ha conquistato di più, così come la foto della Bugatti Centodieci al fianco della Bugatti EB110 Super Sport da cui trae ispirazione.

Non mancano naturalmente auto elettriche come Porsche Taycan e Pininfarina Battista, entrambe con uno scenografico sfondo montuoso. Ma ora basta parlare, lasciamo spazio alle immagini.