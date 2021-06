Il popolo del web ha parlato: la nuova edizione speciale della Ford Puma ST si chiamerà Gold Edition e avrà un look che - come suggerito dal nome - avrà nei dettagli color oro il proprio marchio di fabbrica. Una versione speciale per il piccolo SUV dell'Ovale Blu, protagonista di un sondaggio tenutosi sui profili Instagram e Twitter della Casa statunitense.

Sono stati 275.000 i voti espressi dagli utenti, ai quali era stato chiesto di scegliere sia lo stile della carrozzeria, sia il nome della Puma in versione sportiva. Gold Edition ha prevalso col 59% delle preferenze, lasciando a "24K Edition" il 41% dei voti.

Non passa inosservata

Nel corso dei 10 giorni di votazioni gli utenti potevano scegliere tra differenti tinte per la carrozzeria, col nero di sfondo preferito dal 56% dei votanti rispetto a un più banale grigio, utilizzato per la parte centrale del cofano. Si sa, il nero sta bene su tutto, ma con l'oro delle bande che attraversano il cofano e dei cerchi in lega. A "spezzare" ci pensano le pinze freno rosse, colore racing per antonomasia.

La Ford Puma ST Gold Edition fa poi a meno di vistose appendici aerodinamiche o altre modifiche, come richiesto dal 79% dei fan, segno di come vada bene farsi riconoscere per l'abbinamento cromatico non banale, ma meglio non esagerare per quanto riguarda gli "addobbi" sulla carrozzeria.

Nero e oro tornano in abitacolo, con i sedili scuri attraversati sullo schienale da 2 sottili strisce dorate e con cuciture con la stessa tinta.

Piccola e cattiva

Le votazioni non hanno riguardato la meccanica della Ford Puma ST Gold Edition, che rimane quindi mossa dal 1.5 turbo 3 cilindri da 200 CV e 320 Nm di coppia abbinato alla sola trazione anteriore e al cambio manuale 6 marce. Un SUV piccolo tutto pepe capace di passare da 0 a 100 km/h in 6,7" e toccare i 220 km/h di velocità massima.

In vendita in Europa la Puma ST dorata arriverà entro la fine del 2021 con un prezzo ancora sconosciuto, probabilmente però ben superiore rispetto ai 29.250 euro della versione normale.