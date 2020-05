La nuova Ford Puma è un SUV a misura di città lungo poco meno di 4,20 metri, che porta il nome della coupé prodotta fino al 2002 e che affianca la sorella Ford EcoSport, come potete leggere nell’articolo in cui le abbiamo messe a confronto.

Una delle caratteristiche che contraddistinguono questo modello è la Magic Box, che permette di caricare nel bagagliaio oggetti alti, come potete vedere in questo video. E poi ci sono i motori con omologazione ibrida, interessanti per chi vive nelle città in cui queste motorizzazioni danno vantaggi fiscali o di circolazione.

La gamma

Le versioni mild hybrid della Ford Puma, in particolare, si basano sul motore tre cilindri 1.0 EcoBoost a benzina da 125 CV o 155 CV, con cambio manuale a 6 marce e omologazione Euro 6d-temp. Lo stesso motore è anche disponibile solo con alimentazione a benzina e 125 CV di potenza, con la possibilità di avere anche il cambio automatico. Il listino, infine, si completa al momento con una versione a gasolio, spinta dal motore 4 cilindri 1.5 turbo diesel EcoBlue da 120 CV, offerto - come nei due casi precedenti - in quattro allestimenti diversi: Titanium, Titanium X, ST-Line, ST-Line X.In attesa che arrivi la versione sportiva ST Line da 200 CV.

Gli optional

Fra gli accessori presenti nella dotazione di serie già a partire dal livello Titanium, ci sono cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori e posteriori a LED, sensori di parcheggio, climatizzatore manuale e ADAS come il riconoscimento dei cartelli stradali, l’aiuto mantenimento di corsia, il cruise control adattivo con radar anticollisione.

Come optional, si possono aggiungere altri assistenti alla guida come il sensore di angolo cieco laterale, il sistema di parcheggio automatico con retrocamera di manovra con inquadratura maggiorata, oltre a un sistema di antifurto perimetrale. Sono tutti dispositivi compresi in due pacchetti che vanno aggiunti a richiesta anche sull’allestimento superiore, il Titanium X, che aggiunge di serie elementi come i cerchi in lega da 18 pollici, il climatizzatore automatico o il sistema hi-fi della Bang & Olufsen.

Il prezzo finale

Prendendo come riferimento la motorizzazione mild hybrid 1.0 EcoBoost da 125 CV e aggiungendo gli optional della nostra configurazione il prezzo per una Titanium è di 24.550 euro, che salgono a 26.550 euro passando all’allestimento Titanium X. In entrambi i casi, sono previsti degli “ecoincentivi Ford” che permettono di avere uno sconto superiore ai 3.000 euro, che fa scendere prezzo rispettivamente a 21.450 euro e 23.450 euro. Per conoscere ulteriori dettagli, potete leggere il nostro articolo dedicato ai prezzi in promozione della Ford Puma.

Puma 1.0EcoBoost Hybrid 125 CV man. 6M Titanium Puma 1.0EcoBoost Hybrid 125 CV man.6M Titanium X 23.250 €

25.250 € DOTAZIONE DI SERIE Cerchi in lega da 17", Absolute Black 10 razze, 215/55 R17 94H

Griglia anteriore con inserti in cromo e a nido d'ape

Archi ruota in plastica grigia

Modanature laterali color cromo

Spoiler

Specchietti retrovisori esterni elettrici e riscaldati e ripiegabili elettricamente

Parabrezzo laminato antirumore

Fendinebbia con funzione cornering

Fari anabbaglianti LED e luci diurne LED

Fari posteriori LED

Fari abbaglianti automatici

Sensori di parcheggio posteriori

Sensore pioggia clacson bitonale e specchietto retrovisore fotocromatico

Lane Departure Warning

Schermo cruscotto 4,2" a colori

Maniglie interne passeggero

Volante in pelle

Cuffia freno a mano in pelle

Cuffia cambio in pelle

Alette parasole illuminate

Tappetini anteriori e posteriori con doppia impuntura

Sedile guidatore con supporto lombare e massaggio

Sedile passeggero con supporto lombare e massaggio (massaggio disponibile solo su Titanium e Titanium X)

Sedili sportivi

Sedili in tessuto

Console centrale con bracciolo e vano contenitore

Battitacco portiere

SYNC 3 con schermo 8" touchscreen, navigatore, avvertimento entrata in carreggiata a senso unico, 7 altoparlanti

Caricatore wireless

FordPass Connect (modem 4G) con eCall (chiamata di soccorso)

Sistema pre collision con telecamera, incluso frenata post impact

Aiuto mantenimento corsia

Cruise Control con regolatore della velocità automatico

Airbags

Airbag a tendina laterali

Controllo della trazione, ABS, ESC e aiuto alla partenza in salita

Riconoscimento segnali stradali

Selettore modalità di guida

kit riparazione pneumatici

Telecomando portiere

Chiusura centralizzata

Luci interne ambient a LED

Aiuto a guida Eco

Vetri elettrici anteriori e posteriori (con funzione apertura e chiusura con un click)

Climatizzatore Manuale DOTAZIONE DI SERIE

Cerchi in lega da 18" Grigio Perla, 215/50 R18 92H

Freni anteriori e posteriori a disco (escluso motore benzina 95cv)

Privacy Glass

Sedili in tessuto con zip

B&O SYNC 3 con radio TouchNav 8" e 7 speakers + DAB + 2 prese USB + Mirroring Apple Car Play/ Android Auto

Climatizzatore automatico

Vetri elettrici anteriori e posteriori (con funzione apertura e chiusura con un click) OPTIONAL Radar & camera Fusion

Pre Collision Assist

BLIS con CTA e Active Braking

Intelligent Adaptive Cruise Control con Evasive Steering

Sensori di parcheggio anteriori

Wide Rear View Camera 24.550 € 26.550 €

Le alternative

Oltre al confronto interno al listino Ford, per fare ulteriori ragionamenti che possano aiutare nella scelta si possono tenere in considerazione due modelli molto popolari in questa categoria dei SUV di segmento B. Uno è la Jeep Renegade, che oltre al fascino del marchio legato al mondo delle auto fuoristrada ha anche un design che ispira robustezza. E l’altro è la Fiat 500 X, stretta parente della Renegade che si porta dietro anche tutta la simpatia della famiglia delle 500, che di nuovo si esprime soprattutto per questioni di design, esterno ed interno.