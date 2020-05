Nei listini Ford oggi convivono due SUV crossover compatti molto simili per dimensioni, motori disponibili e un po' anche nei prezzi. Chi usa il configuratore online o va in concessionaria trova infatti sia la Ford EcoSport che la nuova Ford Puma e potrebbe trovarsi nel dubbio: quale comprare?

Per fare un po' di chiarezza abbiamo deciso quindi di fare un confronto "sulla carta" fra EcoSport e Puma in modo da facilitare la scelta di chi ancora è indeciso, una piccola guida utile a sciogliere il dilemma.

Due ricette per il SUV compatto

Partiamo dal presupposto che la scelta fra Ford EcoSport e Ford Puma è comunque sempre guidata dai gusti e dalle esigenze personali più che da vere e proprie superiorità di un modello sull'altro.

Da ricordare poi è anche il fatto che la EcoSport è l'ultima evoluzione aggiornata di un modello nato nel 2012 sulla scia delle precedenti generazioni per il Sud America, mentre la Puma ha esordito nel 2019 ed è progettata proprio per il mercato europeo. Entrambe hanno la sola trazione anteriore, ma la EcoSport ha un'impostazione un po' più offrad rispetto alla Puma, che però vanta una versione mild hybrid.

Stile offroad contro city SUV

Se partiamo dallo stile esterno vediamo che la Ford EcoSport, nonostante i suoi otto anni di carriera, resta piacevolmente moderna col suo look avventuroso da piccolo fuoristrada. I numerosi aggiornamenti del 2017 hanno contribuito a renderla uno dei SUV compatti più venduti in Italia, come dimostra il sesto posto ottenuto nel 2019 con 29.753 immatricolazioni.

La risposta della Ford Puma gioca tutto sul nuovo design di casa Ford che troviamo anche su Focus e Kuga ed è più orientato verso un'impostazione dinamica da SUV coupé, pur non presentando gli svantaggi di abitabilità dei crossover con tetto ribassato. Il risultato è piacevole e sembra già essere apprezzato dagli italiani che ne hanno fatto l'auto ibrida (mild hybrid) più venduta da inizio 2020 con 3.840 immatricolazioni.

Nel club dei 4 metri

Confrontando le misure esterne scopriamo che entrambe viaggiano su una lunghezza di poco superiore ai 4 metri, ma che la Puma è leggermente più lunga e larga. In fatto di altezza vince invece la EcoSport a quota 1,65 metri, mentre nel passo prevale di poco la Puma.

Misure esterne Ford EcoSport Ford Puma Lunghezza 4,09 m 4,18 m Larghezza 1,76 m 1,80 m Altezza 1,65 m 1,53 m Passo 2,51 m 2,58 m Angolo di attacco 21,0° 17,5° Angolo di uscita 33,3° 26,6°

I dati caratteristici del fuoristrada ci danno invece in vantaggio la EcoSport sulla Puma, con gli angoli di attacco e uscita più ampi per affrontare i percorsi offroad leggeri.

Bagagliaio faccia a faccia

Il bagagliaio della Ford Puma è il più grande dei due quando si considera la capienza minima con 5 posti e cappelliera al suo posto, ma abbattendo la seconda fila di sedili e arrivando fino al tetto vince di misura la EcoSport con i suoi 1.238 litri.

Misure bagagliaio Ford EcoSport Ford Puma Capacità min/max 355/1.238 l 456/1.216 l Altezza di carico max 0,88 m 0,86 m Larghezza di carico 0,95 m 1,00 m Lunghezza di carico 0,69 m 0,72 m

Interessante è anche il confronto fra le dimensioni interne degli stessi bagagliai dove troviamo che la EcoSport ha un'apertura più grande in altezza, ma meno spazio di carico fra i passaruota. La lunghezza di carico fino agli schienali posteriori è invece molto simile.

Puma, più tecnologica dentro

Salendo a bordo dei due SUV marchiato Ford scopriamo ambienti simili, con la Puma che mette a frutto un progetto più recente per dare un tocco di modernità e tecnologia in più agli interni.

Anche lo schermo centrale dell'infotainment Sync 3 da 8” è uguale, ma mentre sulla EcoSport fa parte del pacchetto X-Pack opzionale, sulla Puma è di serie e può avere in aggiunta la strumentazione digitale che la EcoSport non ha.

Misure interne Ford EcoSport Ford Puma Spazio per la testa 1a fila 1,00 m 1.00 m Spazio per le gambe 1a fila 1,04 m 1,12 m Spazio per le spalle 1a fila1,35 1,35 m 1,32 m Spazio per la testa 2a fila 0,97 m 0,96 m Spazio per le gambe 2a fila 0,93 m 0,87 m Spazio per le spalle 2a fila 1,30 m 1,32 m

A livello di abitabilità interna troviamo un identico spazio disponibile per la testa di chi siede davanti, con la Puma che ha più spazio per le gambe e la EcoSport per le spalle. Chi sta dietro invece ha invece più spazio per testa e gambe sulla EcoSport, con la Puma che prevale per le spalle.

Motori entry level per EcoSport

Arriviamo alle motorizzazioni e vediamo che Puma è l'unica a offrire il 1.0 EcoBoost mild hybrid benzina da 125 CV, oltre al normale 1.0 EcoBoost 125 CV, mentre il 1.0 EcoBoost 100 CV è riservato alla sola EcoSport.

Motori Ford EcoSport Ford Puma 1.0 EcoBoost benzina 100 CV - 1.0 EcoBoost benzina 125 CV 125 CV 1.0 EcoBoost benzina automatico - 125 CV 1.0 EcoBoost benzina mild hybrid - 125 CV 1.0 EcoBoost benzina mild hybrid - 155 CV 1.5 EcoBlue diesel 95 CV - 1.5 EcoBlue diesel - 120 CV

In arrivo sulla Puma è anche il cambio automatico 7 marce, mentre la EcoSport offre solo il manuale a 6 marce. L'unico motore diesel disponibile su entrambe è il 1.5 EcoBlue, ma con 95 CV sulla Ford EcoSport e 120 CV sulla Ford Puma.

Allestimenti allo specchio

La gamma allestimenti della Ford EcoSport è composta dalla entry level Connect, dalla Titanium, dalla ST Line e dalla ST Line Black Edition. La Ford Puma è invece coniugata nelle versioni Titanium, Titanium X, ST-Line ed ST-Line X.

In più rispetto alla EcoSport la Ford Puma ha di serie i fari full LED, i cerchi da 18” (versioni X), abbaglianti automatici, bracciolo con vano portaoggetti, infotainment Sync 3, selettore modalità di guida e sistema di mantenimento corsia.

Il listino prezzi

Siamo arrivati al capitolo prezzi che nel caso di Ford prevede sempre diverse promozioni, sia per EcoSport che Puma. Prendendo come riferimento i listini ufficiali troviamo per la Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium un prezzo base di 22.500 euro che è di poco inferiore ai 22.750 euro della Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium.

Occorre però ricordare che l'accesso alla gamma EcoSport è rappresentata dai 20.750 euro della 1.0 EcoBoost 100 CV Connect.

Prezzi Ford EcoSport Ford Puma 1.0 EcoBoost 100 CV Connect 20.750 euro - 1.0 EcoBoost 125 CV Titanium 22.500 euro 22.750 euro 1.0 EcoBoost 125 CV ST-Line 23.500 euro 23.750 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Titanium - 23.250 euro 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV ST-Line - 24.250 euro 1.0 EcoBoost Hyvrid 155 CV ST-Line - 25.500 euro 1.5 EcoBlue 95 CV Connect 22.750 euro - 1.5 EcoBlue 95 CV Titanium 24.000 euro - 1.5 EcoBlue 95 CV ST-Line 25.000 euro - 1.5 EcoBlue 120 CV Titanium - 24.000 euro 1.5 EcoBlue 120 CV ST-Line - 25.000 euro

Se passiamo al diesel troviamo che il 1.5 EcoBlue 95 CV della EcoSport parte dai 22.750 della Connect e arrivano ai 25.000 euro della sportiveggiante ST-Line. La stessa identica cifra di 25.000 euro la raggiunge la Puma 1.5 EcoBlue 120 CV ST-Line.