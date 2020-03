Uno dei modelli più richiesti e più alla moda della gamma Ford in Italia è sicuramente la Ford EcoSport, perché rappresenta bene il concetto di vettura alta e compatta, ad un costo concorrenziale; regolarmente, Ford propone delle offerte finanziarie sul modello, come quelle che scadono il 31 marzo 2020. Delle tre disponibili, andiamo ad analizzare quella che prevede la rata inferiore, sul modello Ford EcoSport MY2020.25 Connect 1.0 EcoBoost 100 CV.

Il valore della vettura sarebbe di 20.500 euro, ma con ecoincentivi e finanziamento "Ford Credit" scende a 14.950 euro. In questo caso, non si versa alcun anticipo, e si pagano 36 rate mensili da 242,56 euro (TAN fisso 5,49%, TAEG 7,17%), per un massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. La rata finale di 9.430 euro si può rifinanziare, o anche evitare restituendo l'auto.

Vantaggi

Lo sconto di 5.550 euro è già sostanzioso rispetto al valore iniziale, e considerando l’anticipo zero e le rate inferiori a 250 euro, la spesa risulta ben dilazionata nel tempo.

Oltretutto nell’importo di esempio sono compresi alcuni servizi facoltativi, come le assicurazioni “guida protetta” e quella sul credito, mentre la garanzia FordProtect con 7 anni di manutenzione stradale e 3 anni di manutenzione programmata ha un costo di 15 euro mensili in più. L’offerta non è vincolata alla rottamazione di un usato.

Svantaggi

C’è qualcosa da aggiungere alla spesa finale, dagli oneri finanziari come le spese di incasso rata di 4 euro, ai costi fissi come IPT e PFU; inoltre questo è uno solo degli esempi disponibili, e si riferisce ad una vettura priva di optional, che andranno poi opportunamente conteggiati. Pur in assenza di anticipo, il tasso al 5,49% non è il più alto rispetto alla concorrenza, ma qualcuno è in grado di fare meglio.