Una delle vetture più recenti sul mercato è sicuramente la Ford Puma, che porta il nome di una piccola coupé del recente passato, e che ora è una modernissima crossover aerodinamica. Anche un’auto così moderna fa parte delle numerose promozioni di maggio, con la riapertura delle concessionarie dopo il lockdown per Coronavirus; sulla Puma ci sono al momento 7 promozioni nel sito ufficiale, che scadono entro il 31 maggio: ne vediamo due, che si riferiscono all’allestimento Titanium, con il motore 1.0 Ecoboost da 125 CV a benzina e ibrido.

I listini scontati sono rispettivamente di 17.700 euro per la Puma a benzina, e 19.400 euro per la ibrida; per entrambi i modelli non è previsto anticipo, e per la prima Puma si pagano poi 12 rate da 186,21 euro e 24 da 321,94 euro, valori che salgono a 199,30 e 355,58 euro per la seconda, con TAN uguale per entrambe (5,99%) e TAEG lievemente diverso. C’è poi la maxi rata finale, da 11.602,50 a 12.050,01 euro, che è anche Valore Futuro Garantito, con un limite massimo di 45.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

E’ interessante il fatto che Ford metta in promozione, con una grande campagna pubblicitaria, un modello nuovo come la Puma, proponendo sconti e agevolazioni come sulle vetture a listino da più tempo; oltretutto, tra le offerte c’è un motore a benzina sempre attuale come l’EcoBoost 1.0, ma anche la sua declinazione Hybrid.

In accordo con il momento storico, non si versa anticipo, e per il primo anno si paga una rata inferiore rispetto ai successivi due; inoltre, nell’offerta viene aggiunta anche un’assicurazione su vita, invalidità e disoccupazione.

Svantaggi

Qualche osservazione può essere fatta sul costo generale dell’operazione: il TAN medio di 5,99% non è bassissimo su un finanziamento di tre anni, nonostante l’assenza di anticipo, e la rata finale è molto alta rispetto al listino scontato; inoltre ci sono da aggiungere alcune piccole spese, come IPT e PFU, ma anche i 4 euro di incasso Rid.

Volendo si può non chiedere il finanziamento, ma in questo caso i prezzi di partenza sono più alti, 19.200 per la benzina, 20.150 per la ibrida. L’offerta è valida solo per i veicoli in pronta consegna, spesso dotati di accessori in più rispetto all’esempio.

In sintesi

Modello (esempio) Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 CV Promozione Ford Credit Scadenza 31 maggio 2020 Listino scontato 17.700 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione vita, invalidità e disoccupazione (facoltativa) Anticipo 0 euro Rate 12 di 186,21 euro, 24 di 321,94 euro TAN 5,99% TAEG 7,43% Maxi rata finale (VFG) 11.602,50 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Solo per veicoli in pronta consegna

Modello (esempio) Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV Promozione Ford Credit Scadenza 31 maggio 2020 Listino scontato 19.400 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione Guida protetta Anticipo 0 euro Rate 12 di 199,30 euro, 24 di 355,58 euro TAN 5,99% TAEG 7,36% Maxi rata finale (VFG) 12.050,01 euro Limite chilometrico 45.000 km, 0,10 euro per ogni km in più Limitazioni e condizioni Solo per veicoli in pronta consegna