Aperti gli ordini della Ford Mustang Mach-E GT, la versione più sportiva e veloce del SUV elettrico ad alte prestazioni. Caratterizzata da un assetto specifico e da un powertrain elettrico che promette un’accelerazione da supercar, la GT ha un prezzo che parte da 74.500 euro.

Così fa meglio di Mustang e Ford GT

La Mach-E GT è dotata di un doppio motore elettrico che fornisce la trazione integrale e una potenza complessiva di 487 CV e una coppia 860 Nm, ovvero quasi il 15% di quella erogata dalla Ford GT. Così, la sportivissima Mach-E può scattare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi, ossia un secondo in meno della Mustang 5.0 V8.

La batteria Extended Range da 88 kWh consente un’autonomia di 500 km e può essere ricaricata con una potenza fino a 150 kW. In questo caso, si aggiungono 97 km di percorrenza in 10 minuti di ricarica e si passa dal 10 all’80% in circa 45 minuti. I clienti possono sfruttare la rete FordPass Charging Network con migliaia di colonnine in tutta Europa.

Il SUV elettrico può contare anche sulle sospensioni adattive MagneRide (dotate di fluido magnetoreologico controllato elettronicamente) e l’impianto frenante Brembo (con freni anteriori di 385 mm di diametro), mentre la modalità di guida aggiuntiva Untamed Plus è progettata per sfruttare il massimo potenziale dell’auto in pista.

Carrozzeria esclusiva e tanta sicurezza

La Mustang Mach-E GT si distingue per una dotazione ancora più completa. La versione sportiva si riconosce per i passaruota in tinta con la carrozzeria, una griglia in policarbonato con effetto 3D in tonalità Dark Matter Grey e paraurti e spoiler specifici. Esclusivi anche i cerchi in lega da 20” su pneumatici Pirelli 245/45 R20 che lasciano intravedere i dischi ventilati e le pinze dei freni in Colorado Red.

Per la carrozzeria si possono scegliere le colorazioni Cyber Orange e Grabber Blue e nell’abitacolo troviamo i sedili sportivi Ford Performance. A bordo è sempre presente il sistema d’infotainment Sync con touch screen in full HD da 15,5” e impianto audio B&O a 10 altoparlanti.

A livello di sicurezza, la Ford è equipaggiata con cruise control con funzione Stop & Go e Lane Centering, il mantenimento di corsia con Blind Spot Assist, il parcheggio semiautomatico Active park Assist e il Pre-Collision Assist con frenata automatica d’emergenza.

Come detto, la Mustang Mach-E GT è già ordinabile a 74.500 euro (7.650 euro in più dell’Extended Range AWD da 351 CV) e le prime consegne sono previste entro la fine del 2021.